“应对朝鲜挑衅”的玄武导弹第二次失败……杀伤链没有异常吗？. October. 06, 2022 07:50. . 韩国军方4日晚发生在江陵某基地发射的“玄武-2C”弹道导弹因飞行不正常而坠入基地内的事故。作为韩美应对朝鲜中程弹道导弹挑衅的措施，韩军进行包括1枚“玄武-2C”和4枚陆军战术导弹（ATACMS）的联合地对地射击，这一过程中发生了事故。事故中，在导弹推进剂燃烧过程中发生火灾，但弹头没有爆炸。附近居民被强烈的噪音和闪光吓了一跳，彻夜不安。军方直到5日上午才公开事故事实，并道歉称，“让居民们大吃一惊，对此深表遗憾”。 “玄武-2”导弹最大射程达1000公里，是韩国军队代表性地对地弹道导弹，是应对朝鲜核问题的杀伤链的核心武器，因此不得不说，此次落弹事故是是惨痛的失败。2017年9月朝鲜发射中程导弹后韩军实施还击时，两枚“玄武-2A”导弹中有一枚在发射几秒钟后坠入东部海域。这不禁让人担心，韩国军队的对朝遏制力是否存在漏洞。在射击过程中是否存在失误、武器管理和检修方面是否存在问题，有必要进行彻底的调查，并重新进行全面检查。 事故发生后，军队的迟缓应对更加令人啼笑皆非。被深夜发生的火灾、烟雾、轰鸣声吓到的居民们的举报和咨询接连不断。但是，军方连对居民的“演习”介绍都没有做好。难怪相关地区的执政党实权议员也指责军方不负责任，称“连一个灾难短信都没有”。军方在“玄武-2C”的发射失败中强调了陆军战术导弹射击和空军精密轰炸的成功，并强调“这表明已经具备了摧毁挑衅原点的能力和态势”。但是，对朝还击的失败和笨拙的对民应对，不仅没有让朝鲜害怕，反而造成了国民的不安。 军队的应对不可能每件事都完美。虽然朝鲜作为先发制人的挑衅者享有优势，但在应对的立场上，韩国必须敢于冒着不利因素。但是，如果从对抗挑衅的武力示威的角度出发，在早就准备好的应对措施上出现漏洞，就等于输掉了心理战的气势比拼。随着朝鲜的挑衅变得更加大胆，结束联合军演返回的美军核动力航空母舰也进入了返航韩半岛的严重时期。这应该成为整顿对朝态势的契机，使今后不再发生同样的失败。

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