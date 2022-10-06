俄罗斯-沙特与美国展开“石油霸权战争”. October. 06, 2022 07:50. by 纽约=常驻记者金贤洙、巴黎=常驻记者 赵恩雅 kimhs@donga.com、achim@donga.com. 以俄罗斯和沙特阿拉伯为主轴的产油国组织“欧佩克+”推进大规模原油减产，预计会对世界经济造成相当大的冲击。有分析认为，随着全球高物价中美元急剧升值、油价下跌，丧失收益基础的俄罗斯-沙特阿拉伯组合在能源消费增加的冬天即将到来之际，向世界宣布了“石油战争”。 由23个国家参加的产油国组织“欧佩克+”当地时间5日在欧佩克总部所在地奥地利维也纳展开了减产讨论。这是新冠疫情初期的2020年3月以后的第一次面对面会议。彭博社和《金融时报》在会议之前报道说：“俄罗斯和沙特阿拉伯正在推进每天减产100万-200万桶原油。”一旦实行，减产幅度将达到21个月以来的最大值。《金融时报》报道说：“减产可能会经过几个月的时间分阶段进行。” 为了抑制40年来最糟糕的通货膨胀，一直致力于稳定油价的美国拜登政府进入了紧急状态。美国有线电视新闻网（CNN）在得到美国白宫内部报告后报道说，“白宫把俄罗斯和沙特的原油减产定性为‘灾难（disaster）局面’”，动员财政部等，在最后关头动员了游说力量，来反对欧佩克+成员国减产。据悉，拜登政府针对欧佩克+的减产，正在讨论从扩大本国战略储备油投放到禁止出口汽油的方案。 如果因欧佩克+减产、美国以禁止石油出口来对抗的“石油霸权战争”，导致油价暴涨，世界在高物价长期化的情况下，更难避免经济硬着陆。特别是，以意味着美元超强势头的“王者美元”高价进口原油的韩国，贸易赤字幅度将进一步扩大。

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