檀国大学将在匈牙利举办“韩语演讲大赛”. October. 06, 2022 07:50. by 李京镇记者 lkj@donga.com. 檀国大学5日表示，为迎接韩文日（9日），将于当地时间10日在匈牙利布达佩斯国立厄特沃什罗兰大学举行“檀国大学校长杯韩语演讲大赛”。该活动始于2015年，其宗旨是提供语言和文化交流的场所，发展韩匈友好关系。 此次活动的主题是“让我心动的韩国”，预计将有厄特沃什罗兰大学韩国学系和世宗学堂的学生等300多人参加。参加者将分别发表△韩国语和韩国文化△韩国饮食和历史△K-POP（韩流）等相关内容。活动将从参加者中选拔5名，提供檀国大学短期研修等留学机会。 此前，檀国大学与匈牙利布达佩斯理工大学、厄特沃什罗兰大学、杰梅尔维斯医学院、佩奇大学进行交流，并派遣了教授团支援当地的韩国学讲座。2014年、2016年，为了宣传韩国传统文化，檀国大学还派学校舞蹈团前往匈牙利，在布达佩斯国立剧场等地进行了演出。檀国大学校长金秀福（音）表示：“为了在欧洲扩散韩流和发展韩匈之间的文化交流，今后还将派遣韩语讲师，支援教育基础设施。” 此外，为纪念檀国大学姊妹大学西班牙萨拉曼卡大学的“韩国文化周”，金秀福校长将于当地时间6日以“语言成为光芒”为主题进行诗朗诵和特别演讲。朗诵作品有《坐在时间的椅子上》《暴风的山丘》《下弦月》《山茶花》《天空邮局》等。 在诗歌朗诵之后，他将与西班牙国民诗人安东尼奥·科利纳斯一起进行以“诗歌创作的乐趣”为内容的特别演讲。西班牙王妃莱蒂齐亚·奥尔蒂斯·罗卡索拉诺和萨拉曼卡大学校长里卡多·里贝罗·奥尔特加等400多名西班牙市民将参加此次活动。金秀福是一名诗人，2020年1月用西班牙语出版了诗集《天空邮局》。

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