“总是用音乐战胜以色列的空袭带来的恐惧”. October. 04, 2022 07:51. by 金哉希 jetti@donga.com. “不久前，在巴勒斯坦，有4名市民在以色列军队的攻击中丧生。其中也有只有6岁的孩子。我们住在‘恐怖城市’。不想被恐怖所束缚，所以才做音乐。” 巴勒斯坦女说唱歌手兼嘻哈音乐人马基马库克（原名马兹达尔•尼吉姆•34岁）首次来到韩国。上月30日在仁川国际机场见到的她表示：“虽然首场韩国演出非常激动，但由于以色列的空袭，巴勒斯坦处于超紧张状态”，流露出复杂的心情。但是，她展现出作为职业音乐人的素养，1日在江原铁原举行的“DMZ和平列车音乐节”上登台进行了精彩的演出。 “在巴勒斯坦，从事嘻哈和电子音乐类型的女性音乐人非常少见。因为保守的氛围，有很多否定性的视线，所以不容易。但我一次也没有气馁，一直在街头、餐厅、俱乐部进行演出。” 马基马库克在国内外开始受到关注是在2018年。世界性的音乐、演出平台“锅炉房（BOILER ROOM）”介绍了巴勒斯坦的年轻音乐人，其中也包括了她。马基马库克主要停留在巴勒斯坦临时行政首都拉马拉，还算安全，但音乐中却隐藏着被称为“中东火药库”的巴勒斯坦人的不安。 “巴勒斯坦无法自由出入境，很难进行海外演出。这也是我们国家的音乐在海外鲜为人知的原因之一。巴勒斯坦音乐具有独特的认同感。因为连一般的东西都是禁忌，所以有很多东西不能直接表达。所以歌词有很多双重或隐喻含义。这成为了‘拉马拉嘻哈音乐’的魅力。” 马基马库克从20年代初开始就对韩国文化很感兴趣，因此对此次访韩非常期待。她说：“看完朴赞郁导演的电影《老男孩》后，一直对韩国感兴趣。一周内整理了想去的地方。本来担心以色列政府会限制出国，但万幸能平安来到韩国。” “我的梦想是‘无国界的世界’。仅父母一代，约旦、叙利亚、巴勒斯坦、黎巴嫩居民就自由往来。现在只有在想象中才能实现。内战和矛盾不断，未来总是动荡不安。如果地球上所有国家的国境消失，所有地方都能保障正义和人权，该有多幸福啊。我希望我的音乐能对打破人们的壁垒有所帮助。”

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