金河成击出包括本垒打在内的2个安打，圣地亚哥队进军秋季棒球赛. October. 04, 2022 07:51. by 任寶美 bom@donga.com. 在3400公里外的密尔沃基，传来了“准备~”的喊声。随后，金河成（27岁•圣地亚哥教士队）用飞行距离120米的礼炮拉开了庆典的帷幕。 圣地亚哥教士队成为确定进军今年美国职业棒球大联盟（MLB）季后赛的第11支球队。圣地亚哥队在3日的主场比赛中以1比2负于芝加哥小熊队。但是，随着展开外卡排名竞争的密尔沃基酿酒人队在第12回合延长赛上以3比4败给迈阿密马林鱼队，圣地亚哥队无论剩下的比赛结果如何，都确保了一个外卡位置。 密尔沃基队败北的消息是在圣地亚哥队以0比2落后的第7局下半局1人出局的情况下传来的。当时坐在击球位的乔希•贝尔（30岁）虽然被三振出局，但赛场却渐渐沉浸在庆典的氛围中。在那一瞬间，进入击球席的金河成通过曲线球击出了越过围墙的本赛季第11个本垒打（1分）。作为第10位获得MLB秋季棒球邀请函的韩国人，金河成的击球在越过围墙的瞬间燃放鞭炮，4.1407万名现场观众的呐喊声充满了赛场。 圣地亚哥教士队自2005年以来时隔17年再次在主场球迷面前确定进军秋季棒球赛。虽然2020年也在主场比赛中获得了季后赛入场券，但当时因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的全球性大流行，处于无观众状态。圣地亚哥队将从8日开始以外卡系列赛（3战2胜制）进入赛程。根据剩下的比赛结果，纽约大都会队、圣路易斯红雀队或亚特兰大勇士队中的一支球队将成为其对决对象。 另外，裴志焕（23岁•匹兹堡海盗队）在当天客场挑战圣路易斯红雀队的比赛中，取得了4次有效击球、2支安打、1分、1盗垒的成绩，击球率超过了3成（0.308）。

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