韩国首次公开号称“世界最大弹头”的高威力弹道导弹……朝鲜再次发射弹道导弹. October. 03, 2022 07:21. by 申振宇记者、申圭镇记者 niceshin@donga.comnewjin@donga.com. 韩国军方1日在国军日纪念活动中首次公开了战略武器——高威力弹道导弹。军方在介绍“韩国型三轴体系”之一的“大规模惩罚报复”部分时，公开了发射该导弹的8秒左右影像，并介绍称，“其中包括拥有世界最大弹头重量的高威力玄武弹道导弹”。特别是，该导弹采用从移动式发射台弹升到空中并点燃的冷发射方式，引起了人们的关注。 虽然军方没有透露此次公开的导弹弹头重量等参数，但有可能是国防科学研究所目前正在开发的弹头重量最多达到8吨的导弹。尹锡悦总统当天在就任后的第一个国军日纪念仪式上表示：“如果朝鲜企图使用核武器，将面临韩美同盟和韩国军队坚决、压倒性的应对。” 此前当天上午，朝鲜在平壤顺安一带向东部海域发射两枚短程弹道导弹，展开了武力示威。这是最近一周内第四次进行弹道导弹挑衅。这枚导弹飞行了350公里。如果朝着南方发射，可以打击到举行尹锡悦等参加的国军日纪念仪式的忠南鸡龙台。这是朝鲜首次在韩国国军日当天用弹道导弹进行挑衅。

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