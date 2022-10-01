韩国新教育课程将明确记载“6·25南侵”. October. 01, 2022 07:23. by 朴星民 min@donga.com. 韩国政府决定在2025年从高一、初一教科书开始适用的历史教育课程中明确规定6·25战争（朝鲜战争）是以“南侵”开始的。与此同时，新教科书没有反映要求把“民主主义”字句改为“自由民主主义”的部分意见。新教育课程将在今年底之前最终决定。 教育部9月30日公开了上述内容的《2022修订教育课程》修订案。从8月30日起到9月13日，各科目研究组研究并反映了国民的意见。当天公开的试行方案涉及国语、社会、历史及艺术体育教学内容。教育课程是包含在课堂上学习的最起码内容的一种“指导方针”，是今后教科书执笔的标准。 根据修正案，首次公开的初高中历史教育课程试行方案中包含的“6·25战争”一词被修改为“始于南侵的6·25战争”。“产业化的成果和局限”一词，因有人指出包含对韩国经济增长持否定态度，删除了“局限”一词。 在小学社会教育课程中，决定明确规定“8·15光复”，而不是“光复”。此外，还增加了学习韩国战争“原因”的内容。现代史部分的单元名从“和平与民主的守护者们”修改为“为和平统一而努力、民主化和产业化”。在提到社会少数人时，没有反映排除“性少数人”的意见。 新修正案虽然反映了大部分在线接收的国民意见，但也有一部分内容，研究组坚持了现有的信念。在初高中历史教科书中，有人提出把“民主主义”一词修改为“自由民主主义”，希望包含“自由”价值，还有人提出把“成立大韩民国政府”表述为“建立大韩民国”或“大韩民国建国”，都没有得到反映。 此次公开的试行方案不是最终确定方案，还将经过第二次收集国民意见，此后还剩下各种观点调整委员会等的讨论阶段，因此内容还有追加修改的余地。新教育课程经过上个月出台的国家教育委员会审议表决，教育部长将在年底确定并公布。

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