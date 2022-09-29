当权者的形象. September. 29, 2022 07:36. . 飘扬着金色斗篷骑着白马穿越阿尔卑斯山的场面。这是画拿破仑•波拿巴的最有名的肖像画。这是法国新古典主义的先驱者雅克•路易•大卫所画的。但是不感到惊讶吗？拿破仑真的以那么优雅的样子上战场了吗？ 拿破仑是法国历史上最出人头地的军人，也是战争英雄。科西嘉岛出身的他16岁入伍，20多岁时成为将军，30岁成为第一总统。这幅画是在1800年6月拿破仑军队穿越阿尔卑斯山在马伦戈平原战胜奥地利军队之后画的。 大卫原本在无数草稿和习作后画了肖像画，但这次完全没能画出肖像画。这是因为没有耐性的拿破仑拒绝坐在画家面前。拿破仑给出的要求是，比起外貌，更应该表现特征。意思是说，不是身体上的相似性，而是要画出理想化的形象。拿破仑选择骑马穿越阿尔卑斯山的场面。大卫在横2米多的大屏幕上，参照了之前拿破仑的半身像素描，从头开始画，让自己的儿子坐在梯子上摆出骑马姿势骑马。实际上，虽然拿破仑乘坐耐力强的骡子越过阿尔卑斯山，但被白马代替了。 画中的将军身穿帅气的制服和二角帽，骑着白马翻越阿尔卑斯山脉。照片面向画面外的观众，右手伸向山顶。随风飘扬的黄金斗篷似乎在鞭策白马。虽然天空乌云密布，山势险峻，但在远处跟随自己的士兵却排着队走向山。看来没有人挡他的路。这样，权力者想要展现的理想化形象就完成了。 拿破仑可能是因为喜欢肖像画，追加订购了3幅，加上大卫自己的收藏，画家一共制作了5幅。画作成了预言吗？就像证明没有不可能一样，3年后拿破仑自己成为了皇帝。

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