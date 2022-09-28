“在硅谷，不要强调勤勉和诚实”. September. 28, 2022 07:36. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. “我去面试的时候，面试官一直问我‘我’和‘公司’的关系、我人生的职业方向和公司任务的关系。这个问题很难用随机应变的方式回答。” 27日，在京畿城南市Naver Green Factory由创业联盟主办的“硅谷韩国人2022”上，10名演讲者之一、Roblox项目经理（PM）金慧珍介绍了自己过去在硅谷的就业失败经验。当天的活动分为职业、趋势、创业家等3个部分，在硅谷活动的韩国人介绍了创业和初创公司、全球信息技术（IT）企业的职业、组织文化等。 在韩国大学专攻教育学和英文学的金PM虽然梦想成为英语教师，但是跟着结婚后开始博士课程的丈夫去了美国。她在美国当地进行信息学和护理学学习等多种挑战，寻找新的适合性。虽然修完编码训练营后明确地找到了适合自己的能力，但是盲目地应聘入职，在面试中屡屡吃了苦头。 她说：“我认为成为像公司所希望的那样随时灵活使用的人才很重要，所以在面试时表现出了勤勉、诚实、忠诚心，这是失败的原因”，“理解了我自己和公司的需要，才找到了和我fit相符的公司。” 另一位演讲者、Meta音乐编辑郭秀晶共享了硅谷的沟通文化。由于各领域的组织成员聚集在一起进行项目，因此沟通被认为是核心。她说：“硅谷企业真的给了很多对话机会”，“如果和同事积累信任，在其他网络中我也会成为核心玩家。”她接着说，“向部门经理具体积极地说出我在项目中做出了多少贡献，之后的目标是什么也很重要”，“原以为多次成功完成项目的话获得升职，但是没有任何消息，之后我去问了部门经理，得到的回答是‘我不知道你想要（升职）’。” 在硅谷，进取性是最大的品德。AWS事业总管河大雄（音）表示：“虽然学历很重要，但败者复活文化很好，在美国人们对最终结果很感兴趣。”接着，他解释说，“现在非常重视带着多么进取的意志积极开拓自己的人生的氛围。”

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