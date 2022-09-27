因“King Dollar”韩元兑美元汇率跌至1431韩元，KOSPI-KOSDAQ跌至年中最低值. September. 27, 2022 07:37. by 朴民宇记者•朴相俊记者 minwoo@donga.com,speakup@donga.com. 在“King Dollar”（美元超强势头）下，亚洲金融市场再次迎来了“黑色星期一”。韩元兑美元的汇率一下子跌破了1430韩元线，KOSPI（韩国综合股价指数）和KOSDAQ（科斯达克）指数也跌至年中最低点。对利率上调敏感的科斯达克指数暴跌5%以上，时隔2年3个多月跌破了700线。 26日，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一个交易日暴涨22.0韩元（韩元价值暴跌），以1431.3韩元收盘。以收盘价为准，这是自2009年3月16日（1440.0韩元）以后13年零6个月以来的最高水平。汇率在美国联邦储备系统（Fed•美联储）连续3次实行“巨大步伐”（标准利率上调0.75%）的22日上升到1400韩元后，仅在2个交易日内就超过了1430韩元。 当天韩元贬值是因为22日（当地时间）连续3次踩着巨大步伐的美国余震，再加上英镑的暴跌，美元呈现出超强势头。23日，由新任首相利兹•特拉斯率领的英国政府发表了包括下调所得税和印花税等内容的约70万亿韩元规模的减税案。但是，英国中央银行（BOE）为了抑制高达10%的物价上涨率，最近连续两次进行“大步伐”（标准利率上调0.5个百分点）的情况下，政府通过减税“增加货币供应量”，对货币、财政政策出现分歧的忧虑越来越大。市场预测，英国政府的减税将刺激通货膨胀，只会恶化财政健全性。结果，英镑价值跌至37年来的最低水平，对全球经济萧条的忧虑进一步增大。 由于源自欧洲的不利因素，亚洲主要股市也暴跌。当天，韩国综合股价指数比前一天下跌3.02%（69.06点），以2220.94收盘。科斯达克指数下跌5.07%（36.99点），以692.37收盘。这是自2020年6月15日（693.15）以来，科斯达克指数首次跌破收盘价700点以下。日本日经平均股价（-2.66%）和台湾加权指数（-2.41%）等也下跌了2%以上。

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