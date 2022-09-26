金正恩曾致信特朗普：“文在寅过于关注……希望与阁下讨论无核化问题”. September. 26, 2022 07:34. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据悉，朝鲜国务委员长金正恩在2018年发给时任美国总统特朗普的亲笔信中表示，当时文在寅总统对朝美谈判“过于关注”，自己想与特朗普总统直接谈判。在朝鲜与美国之间持续谈判的情况下，特朗普没有停止韩美联合军演，金正恩为此还发来了亲笔信，称“心情不好”。 韩美俱乐部发行的外交安保季刊《韩美杂志》25日公开了金正恩和特朗普之间的27封亲笔信。据此，金正恩在2018年9月21日的亲笔信中写道：“希望今后不是与韩国的文在寅总统，而是与阁下直接讨论韩半岛无核化问题，”“我认为现在文总统对我们的问题表现的过度关注是不必要的。”这是文在寅访朝在平壤举行南北首脑会谈并发表《9·19平壤共同宣言》两天之后。 金正恩在亲笔信中还如实地表现出了对韩美联合军演的不满。金正恩在与特朗普在板门店会晤一个月后的2019年8月5日亲笔信中表示：“（联合军演）是针对谁的，想要击退和攻击的对象是谁，”“我确实很难过，不想向阁下隐瞒。”他接着反问道：“阁下（特朗普）为我们做了什么，我们见面后发生了什么变化，应该如何向人民说明呢?”这被解释为，已经答应了板门店会晤，还仍然按原计划举行联合军演，对此表示强烈不满。金正恩还说：“如果不是把我们的关系只当作只对你有利的垫脚石，就不会让我看起来像只会给予而得不到任何补偿的傻瓜。” 据调查，在亲笔信中，金正恩不希望美国高层官员介入，而是希望以自上而下的方式与特朗普交谈。金正恩在时任美国国务卿蓬佩奥的访朝计划被取消后，在亲笔信中表示：“我认为，相比我觉得难以忠实地代表内阁意愿的蓬佩奥国务卿就分裂我们双方的问题展开舌战，与具有卓越政治感觉的阁下直接见面交换意见，会更有建设性。”韩国前统一部次官金千植分析说：“金正恩不信任与高层官员的协商，也不希望文总统介入谈判，”“希望通过谈判说服特朗普贯彻自己的立场，并相信有这种可能性。”

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