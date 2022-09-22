艾伦•泽基终于击出60个本垒打，与传奇贝比-鲁斯并驾齐驱. September. 22, 2022 08:04. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “60个本垒打！贝比-鲁斯，你有了新同事。” 当艾伦•泽基（30岁•纽约洋基队•照片）挥动球棒时，转播人员这样高喊。21日，在美国纽约洋基体育场举行的与匹兹堡海盗队的美国职棒大联盟（MLB）主场比赛中，泽基在4比8落后的第9局下半局作为首发击球手出场，面对对方终场投手威尔•克罗（28岁）时速153公里的下坠球，击出了本赛季个人第60个本垒打。瞬间全场4.0157万名观众齐声欢呼。凭借这一本垒打，泽基与95年前的1927年MLB历史上第一个单赛季击出第60个本垒打的贝比•鲁斯（1895~1948年）并肩而行。 这是最近21年来MLB首次出现单赛季击出60个以上本垒打的击球手。自被称为“类固醇全盛时代”的2001年巴里•邦兹（58岁•旧金山巨人队）和萨米•索萨（54岁•芝加哥小熊队）之后，再也没有击球手能在单赛季击出60个以上的本垒打。由此，泽基也成为MLB历史上第6个，同时也是总第9次在单赛季创下60个本垒打的击球手。 赛后泽基表示，“在谈到鲁斯、罗杰•马里斯（1934~1985年）等洋基队的所有伟大球员时，我从未想过像自己这样的毛头小子（kid）有一天会和他们一起被提及。（实现单赛季60个本垒打）是令人难以置信的荣誉，我绝不轻视这个记录。 泽基在剩下的时间里能否提高单赛季最多本垒打排名也备受关注。目前该领域的领先者是21年前邦兹创下的73个本垒打。泽基以第60个本垒打与鲁斯并列排在该领域第8位。 如果按照目前每场比赛击出0.4个本垒打以上的状态，泽基在剩下的15场比赛中有可能再击出6个本垒打。如果实现66个本垒打，他将与1998年的索萨（1998年）并列排在第3位。而只要再击出一个本垒打，他就能追平积攒61年之久的美国联盟（AL）赛季最多本垒打记录。自1961年的马里斯之后，在AL击球手中，再没有击球手能击出61个本垒打。 与同时代的其他击球手相比，可以看出泽基的本垒打进度有多快。在两大联盟中，本垒打排名第2位的是凯尔•施瓦伯（29岁•费城76人队），只有40个本垒打，比泽基整整少了20个。美职棒大联盟官方网站MLB.com表示：“1928年击出54个本垒打的鲁斯在该赛季最后一天以23个优势领先并列第2位的集团（31个本垒打）占据首位后，本垒打领先者领先第2位20个以上的情况再没有发生过。” 另外，纽约洋基队当天凭借泽基的本垒打抓住了反击的机会。凭借2个安打和1个四坏球上垒的无人出局满垒的机会，让-卡洛•斯坦顿（33岁）以越过左侧围墙的终结满贯全垒打帮助球队以9比8反败为胜。洋基队主教练埃伦•芬赛后表示，“在落后4分的第9局下半局，有什么东西刺激了我们队的击球阵容。在泽基的本垒打中燃起了魔法般的火花。”

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