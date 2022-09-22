“穿着这双皮鞋面试合格了”……买卖“合格运气”的待业生们. September. 22, 2022 08:05. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 在首尔市铜雀区准备就业1年半的郑某（29岁）最近在二手交易平台上寻找面试用皮鞋，而且还在其中寻找“对找到工作起到一定作用”的皮鞋。因为今年下半年（7月-12月）将迎来大规模公开招聘季。郑某说：“不是说好皮鞋会把人带到好地方吗?”“贵的新皮鞋当然好，但既然如此，最好还是低价购买‘合格皮鞋‘。” 本月，三星、SK、LG、现代汽车、浦项制铁等主要大企业开始下半年招聘。在物价飞涨的情况下，迎来公开招聘季的就业准备生们正在用二手货买卖书籍和面试用服装等。因为他们认为，由于手头紧，而且就业、面试用物品今后平时不经常使用，所以更舍不得花应有的价格购买。 准备就业生们在二手交易中还关注着物品和“合格运气”在“胡萝卜市场”“二手国度”等主要二手交易平台上，在“认证”就业或合格，很容易找到销售面试用西装或皮鞋等的帖子。 最近被大企业录取的崔某（32岁）表示，“将推出装满被大企业录取运气的商品”，并将面试时穿的连衣裙等上传到了二手市场。结果“卖得一干二净”。她说：“虽然是我个人的感受，但有些人希望接手我合格的好运，所以就写了。因为我也曾经是就业准备生，很了解那种心情。” 迫切需要就业的青年们还买卖特定大学的社区账号。这是为了通过排名靠前的大学社区获得面试后记或参与就业学习等"高级"就业信息。大学社区虽然禁止账户交易，但在二手交易平台和Kakao Talk开放聊天室等处以3万~5万韩元的价格进行交易。 仁荷大学消费者学系教授李恩熙（音）表示：“对于重视性价比和实用性的MZ一代（千禧年+Z一代）来说，二手交易是生活在高物价时代的要领之一，”“特别是在经济条件不宽裕的就业准备生中，像面试服装一样平时不常用的物品，二手交易会更加活跃。”

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