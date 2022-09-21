政府研究婴幼儿室内“无口罩”方案. September. 21, 2022 07:56. by 金素英记者 ksy@donga.com. 政府表示，正在讨论完全取消室外戴口罩义务的方案。对于医疗界部分人提出的解除成长期儿童室内戴口罩义务的主张，政府相关人士回答说：“将进行充分讨论。” 中央防疫对策本部防疫支援团团长朴惠京（音）20日表示：“最近BA.5变异毒株引起的再流行已经过了顶点，感染再生产指数维持着稳定趋势”，“因为室外感染危险较低，所以如果解除剩下的义务措施，可以最先讨论（解除室外戴口罩的义务）。” 政府5月解除了室外戴口罩的义务。但是维持了50人以上聚集在一起时必须戴口罩的义务规定。如果室外口罩义务完全解除，就可以在室外体育比赛和大型演唱会上“无口罩”观看。 对于解除儿童室内戴口罩义务的主张，朴团长解释说：“充分认识到婴幼儿戴口罩带来的情绪、语言、社会性发展等副作用问题”，“在讨论放宽室内戴口罩义务时，将充分讨论其对象和时间。” 最近，医疗界担心，如果儿童长期戴口罩，会对语言发育等产生负面影响。嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋主张：“有必要讨论只在必要的设施内戴口罩，其余领域解除限制的方向。”根据疾病管理厅的方针，△未满24个月的婴幼儿 △很难自己摘、戴口罩的人 △戴口罩时呼吸困难的人等不属于义务戴口罩的对象。 政府之所以全面考虑解除戴口罩限制，是因为认为国内新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的再次流行已经进入稳定趋势。截至20日0时，新冠肺炎新增确诊病例为47917例，比上周二（57285例）减少了9368例。 相反，新冠肺炎新增确诊患者中再感染者的比率超过了10%。9月第二周（4~10日）再感染率为10.18%，与前一周（9.72%）相比有所增加。

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