韩美将对朝鲜生化武器攻击进行“核反击”. September. 19, 2022 07:31. by 华盛顿=常驻记者文炳基、申圭镇记者 weappon@donga.com、newjin@donga.com. 美国决定，不仅对朝鲜的核武器攻击，而且对仅次于核武器的大规模杀伤性武器攻击，也要进行全面的核反击。 韩美在当地时间16日举行的外交、国防副部长级延伸遏制战略磋商机制会议上发表的联合声明中表示：“我们明确表示，朝鲜的任何核攻击都将面临压倒性、决定性的（overwhelming and decisive)应对。” 对此，韩国政府高级负责官员表示：“这表示，一旦朝鲜使用核武器或仅次于（核武器）的战斗力进行攻击，我们可以确确实实地进行遏制应对。”分析认为，美国是在明确表示，把朝鲜的生化武器攻击等大规模杀伤性武器也纳入向韩国提供核保护伞的攻击范畴内，将对朝鲜进行不可逆转的打击。“延伸威慑”是指美国向韩国提供核保护伞。 美国在联合声明中强调：“为了遏制和应对朝鲜，增进区域内安保，我们承诺与韩国加强合作，使战略资产在区域内持续适时有效的展开和运用。”韩美表示，“罗纳德·里根”号航空母舰将于本周晚些时候进入釜山，在东部海域进行训练。这是美国航空母舰全体编队自2017年11月以来首次与韩国军队进行联合演习。 韩国总统尹锡悦18日在接受美国《纽约时报》采访时表示：“为了遏制朝鲜的挑衅，已经做好了与美国一起准备包括美国核保护伞在内的所有手段的准备。”他强调：“（美国向韩国提供的）延伸威慑不仅是在发生紧急情况时使用美国领土内的核武器，还包括了能够遏制朝鲜核挑衅的所有一揽子计划。”

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