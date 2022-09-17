乌克兰东部也发现“440具尸体”……集体屠杀平民的痕迹. September. 17, 2022 07:21. by 金民 kimmin@donga.com. 乌克兰当局当地时间15日表示，最近在乌克兰从俄罗斯军队夺回的东部要塞伊久姆发现了集体埋葬地。据美联社报道，乌克兰总统泽连斯基当天在电视讲话中透露了上述事实，并强调说：“继（发生集体屠杀的）布恰、马里乌波尔之后，不幸的是这次是伊久姆，”“国际社会必须追究俄罗斯在四面八方展开的杀人行为的责任。” 乌克兰当局当天向外国媒体公开了现场情况。美联社报道说，集体埋葬地点位于伊久姆郊外的树林中，可以看到数百个插着木十字架的坟墓。十字架上没有其他标志，只记录了数字。一个坟墓上写着“埋葬了17名乌克兰军人”的字句。 哈尔科夫地区高级警察负责人谢尔盖·沃尔维诺向英国媒体《天空新闻》表示，在集体埋葬地至少发现了440具尸体。他还说：“这是在收复地区发现的集体埋葬地中规模最大的一起。”据了解，被埋的尸体是被枪击、炮击、地雷攻击、空袭而死亡的。沃尔维诺还补充说，大多数尸体的身份尚未查明。 当地居民谢尔盖·戈罗德科证实，埋葬在埋葬地的数百人中，不仅包括军人，还包括俄罗斯空袭公寓而死亡的数十名平民和儿童。他还说，被埋葬的平民中的一部分是从自己倒塌的建筑物中亲自挖出来的。 当天，乌克兰内务部副部长埃宁在接受当地媒体采访时表示：“发现了俄罗斯军队运营多处‘刑讯室’的证据，”“在多具尸体上，不仅出现了有过残酷的暴力行为的痕迹，还看得出被割掉耳朵等拷问的痕迹。” 此前，6月在基伍附近的小城市布恰发现了458具尸体，其中包括手被绑在后面被处决的尸体。

한국어