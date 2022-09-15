观察人士：预计美国下周将采取利率上调1%的“超大步”. September. 15, 2022 07:55. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国8月份物价上涨率超过市场预测值后，经济硬着陆的恐惧正在扩散。有观察人士说，在通货膨胀长期化的忧虑下，美国央行联邦储备委员会本月有可能把利率上调1%。明年年初美国基准利率为4%的共识也被打破，明年上半年（1月至 6月）就有可能上升到4.5%的预测也在抬头。 美国当地时间13日宣布的8月份消费者物价指数同比上涨8.3%，超过了市场预测值（8.0%）。特别是，虽然国际油价呈下降趋势，CPI与前一个月相比仍然上升0.1%，使美国通胀触顶下滑的期待黯然失色。 美联储很有可能在20日、21日召开的联邦公开市场委员会定期会议上大幅上调基准利率。上个月美联储经济政策研讨会杰克逊霍尔会议之后，美联储人士暗示今年年底、明年年初将基准利率上调至4%水平，但由于美国高物价冲击，野村证券预测明年2月的基准利率为4.5~4.75%。 目前美国的基准利率为2.25%-2.5%。要想达到4.5%-4.75%，在到明年2月为止的4次公开市场委员会会议上必须上调2.25个百分点。为此，野村预测美联储将于21日上调1个百分点（超大步）。一直主张即使很难避免经济硬着陆、也一定要控制物价的前美国财政部长萨默斯当天通过推特表示：“如果我是美联储官员，为了加强市场信任，将选择上调1%的利率。” 据以期货利率预测美联储利率上调的芝加哥商品交易所“美联储观察”透露，截至14日上午，投资者们预测美联储的“巨步”可能性为66%，“超大步”为34%。截止到前一天，“超大步”的可能性为0%。 自1990年代美联储将目前的联邦基金利率作为货币政策手段以来，考虑到市场冲击，上调1个百分点是一次也没有尝试过的措施。美联储主席鲍威尔表示，“即使家庭和企业遭受痛苦，（为了抑制物价）也要继续实行紧缩性货币政策”，表明了在经济萧条下也要断然出手的意志，因此不排除采取“超大步”举措的可能性。

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