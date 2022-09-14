明年政府义务支出超过50%……加快退休金改革的原因. September. 14, 2022 07:57. . 据调查，在明年全体预算中，政府不能随意调整规模或确定用途的义务支出比重超过一半。因为从四大公共年金中支出的法定义务支出大幅增加。根据企划财政部最近向国会提交的国家财政运营计划，明年国民年金、公务员年金、私学年金、军人年金相关义务支出额将比今年增加15%。也就是说，接近全体福利预算三分之一的资金用于年金支付。 公共年金支出之所以迅速增加，是因为高龄化导致领取年金的人剧增，再加上平均寿命的增加，年金领取期限也有所延长。相反，由于低生育率，缴纳年金保险费的人减少，年金收入跟不上支出。其结果，基金已经枯竭的公务员年金和军人年金明年将分别出现4.7万亿韩元和3万亿韩元的赤字。私学年金将从2025年开始、国民年金将从2041年开始出现赤字。随着税金投入到赤字保全中，公共年金早已成为吞噬财政的“黑洞”。 随着年金、健康保险等支持福利的义务支出剧增，政府根据裁量使用财政的余地正在逐渐减少。如果不能像现在这样减少义务支出年均增加7.5%的速度，那么在不久的将来，义务支出占全体预算的比重将达到80%。虽然政府表示将通过支出结构调整提高财政健全性，但只要大部分国家资金被义务支出所束缚，就很难减少现有事业、筹集新的财源。如果不改革福利预算中比重最高的公共年金，很难实现健全的财政。 退休金改革是调整现一代和未来一代之间的责任和负担的事情。多交保险费或少领年金方式的国民年金募收改革，必须要有世代之间的让步和社会协议。同时还要进行与基础年金相联系，重新设计全体年金支付方式或合并国民年金和职域年金的结构改革。 即使政府上台后立即开始，也很难取得成果的难题就是年金改革。但政府的年金相关财政推算工作才刚刚开始，7月底成立的国会年金改革特别委员会已经空转了一个多月。尹锡悦总统在大选当时强调说，养老金改革是不可或缺的课题，“政权初期应该进行”。改革的黄金时间已所剩无几。

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