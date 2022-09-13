首尔公寓出现9年来最大跌幅，现在是应对硬着陆的时候了. September. 13, 2022 08:01. . 上周，首尔公寓的交易价格出现了时隔9年1个月以来的最大幅度跌幅。下降趋势也持续了连续15周。首都地区公寓价格也出现了10年来的最大降幅。全国公寓的全租价格比前一周下降0.16%，创下了历史最大跌幅。 最近的公寓买卖、全租价格下降非常迅猛，很难找到先例。大部分人觉得房价高，但由于利率急剧上涨，贷款负担加重，购买房子或搬家需求冻结。随着首尔江南的公寓价格下降数亿韩元的消息传开，实际需求者之间“等待”心理扩散，购买势头消失。 首尔公寓的价格仍然很高，平均36年的工人年薪一分钱都不花才能购买普通公寓。上届政府只把重点放在抑制需求上，新冠疫情之后释放的过度流动性拉高房价，确实存在相当大的泡沫。包括暴涨的美国房价时隔3年转为下降趋势等，最近的房价下降也是全球现象。 但是，随着房价、全租价格的下降，各种副作用也开始出现。通过无理贷款购买房子的“扒拉族”们，面对房价下降却利率上调，利息负担增加，痛苦越来越大。据国际清算银行透露，在43个主要国家中，自新冠疫情发生以来，韩国的家庭负债在国内生产总值占比最大。如果房价暴跌和利率上调重叠，剧增的家庭负债将亏损化，很有可能演变成银行等金融圈的危机。随着房价比全租价格大幅下降，“易拉罐住宅”增加，房东无法向租户支付全租保证金的事情也在增加。 如果在心理偏重较强的房地产市场上正式出现下降趋势，家庭负债问题、难以出租等冲击将无法控制。首尔公寓交易量减少到1年前的九分之一，预示着房地产价格的急剧下降。基准利率也肯定会上涨直到明年。政府从现在开始要应对房地产市场硬着陆的可能性。

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