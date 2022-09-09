检察机关以“公布虚假事实”嫌疑起诉李在明. September. 09, 2022 07:25. by 高道艺记者、申希哲记者 yea@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明因涉嫌在上次大选期间公布涉及“柏岘洞开发事业特惠疑惑”的虚假事实，8日被检察机关不拘留起诉。 首尔中央地方检察厅公共调查二部（部长检察官李相贤）8日以涉嫌公布公职选举法上的虚假事实为由，将李代表移交法院审判。 李在明涉嫌在去年12月22日参加SBS电视台的新闻节目时，被问到在城南市长任职时是否认识负责大庄洞开发事业实务的前城南城市开发公社开发事业一处长金文基（音），谎称“担任市长时并不认识”。检察机关根据李在明在担任城南市长的2015年1月与金文基一同到海外出差、同年又以市长的名义授予表彰状等事实，判断李在明的相关讲话造假。 李在明在去年10月国会国土交通委员会的京畿道厅国政监查中，就城南市柏岘洞韩国食品研究院地皮用途提高4个档次的背景表示：“这件事情是应国土交通部要求而做的，根据公共机关迁移特别法，我们只能接受。”他当时还提到了“国土部的威胁”。检方认为该发言也是虚假的。长假之前同时起诉李在明，是因为与上次大选相关的公职选举法违反嫌疑的公诉时效（6个月）将在中秋长假9日晚12点到期。 共同民主党院内代表朴洪根8日就李在明被起诉反驳道：“这是历史上史无前例的政治起诉，”“为了掩盖活着的权力罪，生生捏造在野党根本没有的罪，连刮地皮都不够，甚至要挖出地道来。”

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