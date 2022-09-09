在炮击中“离家出走”的黑猩猩回到动物园，乌克兰人松了一口气. September. 09, 2022 07:27. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 5日，在乌克兰第二大城市哈尔科夫广场附近。2010年出生的雌性黑猩猩“奇奇”和饲养员科吉列娃相隔1米左右，就“要不要回动物园”展开对峙。奇奇当天从哈尔科夫动物园逃了出来。尽管科济列娃百般劝说，奇奇转身坐下或推开她，坚决拒绝“回家”。 然而，持续两个多小时的对峙瞬间结束了。天上突然落下雨点，奇奇迅速跑向科济列娃。科济列娃脱掉身上的黄色夹克，给奇奇穿上，奇奇投入了她的怀抱。这是奇奇结束“叛逆”的瞬间。奇奇坐上科济列娃的自行车，安全地回到了动物园。奇奇在广场上与科济列娃发生争执后骑自行车“回家”的视频在社交媒体和网络上迅速传播。 7日，美国《纽约时报》介绍了今年3月俄罗斯入侵初期因集中炮击和空袭，使整个城市化为焦土的哈尔科夫市民心里暖暖的黑猩猩奇奇的故事。 哈尔科夫动物园方面表示，目前尚未查明奇奇为何以及如何出逃。但动物园方面表示，随着俄罗斯军队的炮击和空袭警报不断响起，不仅是奇奇，动物园的其他动物也承受着巨大的压力。动物园认为，动物们也感受到了战争的恐怖。 俄罗斯入侵乌克兰的今年2月24日，奇奇被从原居住的哈尔科夫北部费尔德曼生态公园动物园救出并转移到了这里。据悉，当时在费尔德曼生态公园动物园，包括两只猩猩和一只黑猩猩在内的100只动物在炮击中死亡。 哈尔科夫今年3月被俄罗斯军队占领，但5月乌克兰军队夺回。奇奇参观动物园外世界的当天，哈尔科夫郊区也发生了俄罗斯军队的空袭，导致3名平民死亡。

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