英国新内阁前4人中没有“白人男性”……有史以来第一次. September. 08, 2022 07:51. by 巴黎=常驻记者 赵恩雅、纽约=常驻记者 金贤洙 achim@donga.comhskim@donga.com. 6日就任的英国首相特拉斯任命亲信担任内阁要职，因此有人批评称：“这是不是在重蹈重视亲信而卷入丑闻的前首相约翰逊的覆辙？”内阁“前4人”中首次没有白人男性，提名出任副总理的也是女性。 特拉斯在当天的就职演说中表示，“我确信可以一起冲出暴风雨，重建经济，打造一个漂亮的现代英国”，将经济、能源、国民医疗服务体系的医疗问题作为优先课题。她表示：“本周将制定能源费用及确保未来能源供应源的相关措施。” 特拉斯结束演讲后，在伦敦唐宁街10号的首相官邸宣布了副总理、财务、外交、内务部长等所谓的“前4部长”。特拉斯的长期政治同志特里兹·科菲当选为副总理兼卫生部长。 前首相约翰逊内阁中曾担任产业部长的夸滕被任命为财务部长。夸腾的父母来自加纳，1960年代移居英国。他曾就读于名牌私立伊顿学院和剑桥大学，并在金融界工作。克莱伯利被任命为外交部长，他是英国第一位黑人外交部长。内务部长由参加党首竞选的法务部队布拉伯曼担任。布拉伯曼的父母也分别来自肯尼亚和毛里求斯。 英国日刊《卫报》评价了首次内阁，称“特拉斯首相虽然与特雷莎·梅前首相不同，但似乎与约翰逊前首相相似，完全被忠于自己的人包围了”。 美国总统拜登当天给特拉斯打电话，对就任表示祝贺。白宫表示，拜登和特拉斯总理再次确认了两国的特别合作关系，决定进一步加强联合。

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