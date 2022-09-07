特洛伊•科特苏尔：“我的残疾是上帝赐予的礼物……得益于此演员生涯获得了成功”. September. 07, 2022 08:06. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我想最先拜访尹汝贞老师。我想向她学习内功深厚的演技。” 今年3月在奥斯卡颁奖典礼上凭借电影《健听女孩CODA》获得最佳男配角奖的聋哑人（听障）演员特洛伊•科特苏尔为参加第19届世界聋哑人联合会国际会议宣传大使的委任仪式，于6日来到了韩国。当天在首尔中区某酒店召开记者会的他，面对记者“在韩国想见谁”的提问，多次提及尹汝贞，并回答说“一定要拜访”。 尹汝贞当时作为最佳男配角的颁奖嘉宾出席，用手语说“祝贺你。我爱你”，并特别点名科特苏尔，成为了话题。科特苏尔说：“因为尹老师捧起了奖杯，所以我可以用手语轻松地发表感想。真的非常感谢。” 他是第二个在奥斯卡获奖的聋哑人演员。他说：“在获奖前虽然是默默无名的演员，但是获奖后出演电影的提议越来越多，所以生活非常忙碌”，“对我来说，奥斯卡奖就像辛苦学习获得博士学位一样。”他接着说，“好莱坞现在由非残疾人扮演聋哑人角色的事情已经减少了很多”，“希望韩国也能迎来那样的一天。” 他担任世界聋哑人联合会国际会议宣传大使，同时表示希望在韩国担任聋哑人的教育者角色。也就是说，以举办大会为契机，有很多事情想做，比如说保护手语的重要性等。他还表示，希望制作一部讲述邀请自己的韩国聋哑人协会历史的电影，并作为演员出演。 “我认为我的残疾是上帝赐予的礼物。多亏了这份礼物，演员生涯也获得了成功。我想告诉像我一样梦想成为演员的残疾人不要放弃自己内心的热情和梦想。”

한국어