李在明进行书面答辩，没有前往检察机关……检方对京畿道厅进行扣押搜查. September. 07, 2022 08:05. by 许东俊记者、高道艺记者 hungry@donga.com,yea@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明6日对检察机关以公职选举法上公布虚假事实的嫌疑发出传唤通知一事不予回应。李在明拒绝传唤后，以相关嫌疑对京畿道厅进行扣押搜查的检察机关可能会在近期对李在明进行不拘留起诉。 共同民主党首席发言人安浩英（音）当天上午表示：“李代表接受检方的书面调查要求，进行了书面陈述答辩，因此要求到场的理由已经消失，所以不会到（检方）报到。”此前，检察机关曾公开称，李在明没有对书面质疑作出答复，所以发送了传唤通知。 安浩英还解释称：“党内外的大致意见，也是不要被抓住把柄的政治镇压牵着鼻子走，”“因此，李代表昨天（5月5日）下午在检方要求的书面调查中填写了澄清事实所需的答辩陈述，发送给了中央地方检察厅，并通过有线进行了通知。”共同民主党就李在明在定期国会开始的同时接到传单通知表示不满，称之为“政治报复和镇压”。 尽管李在明没有前往检方，但检察机关计划对他的书面答辩书进行讨论后，最早于8日以公职选举法上发布虚假事实的嫌疑，对李在明进行不拘留起诉。离违反《选举法》的公诉时效结束的9日还有3天，首尔中央地方检察厅公共调查二部（部长检察官李相贤）当天对李在明在担任城南市长时负责宣传工作的京畿道厅组长A某的办公室等进行了扣押搜查，直到最后都致力于确保证据。对此，共同民主党院内发言人李秀珍表示：“抖来抖去也没抖出什么来，实在没办法，只好把在国政监查现场说出自己的想法当作虚假事实，要求到检方报到，”“如果像印第安式祈雨祭一样一直挖到出现为止，公务员们也会很辛苦。”

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