物价高企，二三十岁年轻人在二手市场购买中秋礼物. September. 07, 2022 08:06. by 崔美松记者 cms@donga.com. “包装纸上的封条毫无损伤地贴着，还有专用购物袋。” 家住首尔市铜雀区的李钟范（33岁，音）最近在网上二手市场看到这样的销售帖子后，以2.5万韩元的价格购买了礼品用金枪鱼罐头套装。每年中秋节都会给熟人购买礼品套装，今年部分礼品套装的价格比去年上涨了近20%，因此感到有负担。李钟范说，“这在超市是以4万韩元的价格出售的，现在便宜了近四成，所以直接购下了。其他礼物也都是在二手平台上购买的，得以节省了9万韩元左右”，露出了欣慰的表情。 ○ 物价太高，将目光转向二手市场 最近，以二三十岁一代（20岁到39岁）为中心，在网上二手市场购买中秋礼物的人正在增加。由于物价上涨，中秋礼品的价格也同时上涨，节省一分算一分的年轻人将目光转向了二手市场。 在首尔市麻浦区上班的姜妍伊（29岁，音）最近也在二手市场购买了红参礼品套装。3年前就业后，他每年都在百货商店买送给亲戚的礼物。他解释说：“物价上涨后生活费支出增大，很苦恼，听说百货商店的购物袋也一起给，所以毫不犹豫地购买了（二手货）。”姜妍伊还在二手交易应用程序上购买了礼物，每件商品可以节约2万到5万韩元。 ○ 流行转手公司赠送礼物的“节日理财” 在二手市场很容易买到中秋礼品套装，是因为在节日即将到来之际，很多人以低廉的价格推出不需要的礼物。特别是独自生活的二三十岁上班族中，不会打开从公司或熟人那里收到的中秋礼物套装，而是通过二手交易转卖，这种“节日理财”非常流行。 距离中秋长假还有3天的6日上午，某二手交易平台上出现了“未开封商品，适合送礼”等推销，仅在首尔市中浪区就上传了69个中秋礼品套装销售帖子。从加工火腿肉、坚果类等食品到牙膏、洗发水套装，种类繁多。 上班族蔡贤美（28岁，音）说：“中秋礼品套装一般一两种商品每个好几种，单身家庭用起来太多了，”“每逢节日，公司都会赠送炭精油套装，我都拿来以二手交易的形式出售，换点钱花花。” 随着出售中秋礼品套装的人增加，某二手交易平台还举行了平台直接购买会员出售的加工火腿套装“中秋火腿肉大战”活动。也有人就二手交易中秋礼物一事表示，“是不是有点无视送礼者的诚意?”但仁荷大学消费者学系教授李恩熙（音）解释说：“对于MZ一代（千禧年+Z一代）来说，二手交易是生活在高物价时代的要领之一，”“在重视性价比和实用性的MZ一代看来，出售不需要的东西，如果是同样的产品，以更低廉的价格购买二手商品是合理的选择。”

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