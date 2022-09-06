执政党初选议员发声……分化为“亲尹”与“非尹”. September. 06, 2022 08:03. by 赵雅拉记者 likeit@donga.com. 由于严重内讧的后续风暴，执政的国民力量党院内代表权性东、议员张济元等“尹核关”（尹锡悦总统方面的核心相关人士）开始退居二线，初选议员们正式提高了声音。特别是，占据国民力量党籍议员（115名）过半数（63名）的初选议员们，有可能分化为“亲尹（亲尹锡悦）”集团和“非尹（非尹锡悦）”集团。由此，有人担心，新的紧急对策委员会成立后，“亲尹对非尹”的激烈冲突格局可能会以初选议员为中心持续下去。 据多名国民力量党有关人士5日透露，亲尹派初选议员们正在朴秀荣（音）议员的主导下准备新的初选议员聚会。该党相关人士表示：“第21届议会选举结束后，将成立未来统合党时期初选议员的政治改革聚会‘初选万里’的第二季性质的聚会，”“这是为了重新举行因总统选举和地方选举而停止的初选议员聚会。” 但是，党内部分人士对此表示担忧，称“这有可能成为亲尹派系的另一个势力集结”。即，该初选聚会可能会代替退居二线的“尹核关”们，在党内提出尹锡悦的想法。朴秀荣在前代表（党首）李俊锡受到严惩后，主导了敦促转变为紧急对策委员会的32名初选议员的联名状。 据悉，针对亲尹派初选议员们的这种动向，非尹派初选议员们也在讨论聚会。执政党相关人士表示：“据说，金雄、金炳旭议员等将加入许恩雅议员主持的初选学习聚会‘名不虚传的保守’，重新进行改编。”他们都是与李俊锡关系密切的初选议员，曾公开反对亲尹派主导的新紧急对策委员会的成立。 双方从8月30日议员全会以后初选议员发表声明的过程中开始就感受到了激烈的冲突。初选议员们当时在议员全会结束后举行聚会表示：“部分多选议员在外面发表个别意见的过程中，破坏了议员总会决议内容的真实意图。”这是针对对新紧急对策委员会的出台持否定态度的中坚议员们的发言。但许恩雅等非尹系初选议员反驳道：“这不是初选全体的一致意见。”

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