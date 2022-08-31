瞄准虚拟资产行情差价的2万亿韩元规模的非法外汇交易被揭发. August. 31, 2022 07:41. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 30多岁的虚拟资产投资者A某从2020年开始，在1年内以本人和熟人的名义开设了7家幽灵公司（虚设公司）。他以进口化妆品为名，分1116次向事先说好的海外皮包公司汇去了5000亿韩元。皮包公司用这笔钱在海外虚拟资产交易所购买了比特币等。 在海外购入的虚拟资产立即转账到了A某的电子钱包里。他在国内交易所重新出售这些虚拟资产，获得了约50亿韩元的差价。这是瞄准了国内虚拟资产价格高于海外的“辛奇（韩式泡菜）溢价”。 30日，关税厅首尔本部海关表示，抓获了为赚取国内外虚拟资产行情差价而非法交易外汇的16人。他们的非法外汇交易规模达到了2.0715万亿韩元。首尔海关调查2局局长李民根（音）表示：“为利用国内外虚拟资产的行情差价而进行的外汇交易很有可能违反《外汇交易法》。” 动员海外法人代理购买当地虚拟资产并收取手续费的企业也被揭发。软件开发企业代表B某代替介绍人向海外法人汇去了约70名海外虚拟资产购买者筹集的资金。他伪装成购买软件的钱，分258次发送的金额共达4000亿韩元。海外法人在海外交易所购买虚拟资产，并将其发送到介绍人的电子钱包。据调查，B某以这种方式在7个月内收取了相当于10亿韩元的汇款代理手续费。

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