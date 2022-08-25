即使被选为“生计危机家庭”，半数也没有得到福利待遇. August. 25, 2022 07:57. by 柳根亨, 趙健熙 noel@donga.com,becom@donga.com. 据调查，即使通过政府的福利死角地带发掘系统被选定为“危机家庭”，其中也有将近一半的人完全得不到援助。特别是得到基础生活保障制度、次上位支援等稳定的公共支援的人，在找到的100个危机家庭中只有3个。有人指出，为了防止21日在京畿道水原市的多户住宅中发现的母女三人死亡的悲剧重演，挖掘福利死角地带固然重要，但从根本上看，应该加大对低收入阶层的援助力度。 据国民力量党李钟成（音）议员室和保健福利部24日透露，截至今年7月，根据停水、断电、健康保险费滞纳等34个标准，被选为“福利死角地带发掘对象”的人多达52.3900万人。 但实际得到援助的情况只有27.1102万人（51.8%）。特别是在摆脱基础生活保障制、次上位支援等贫困之前，得到稳定支付的公共支援的人只有2.9%。也有不少人只接受政府的紧急福利支援（1.2%）、福利担保人（9.4%）等短期或临时支援。李钟成表示：“政府不应该只强调发掘福利死角地带的业绩，而应该寻求能够提供稳定支援的方案。” 今年挖掘到的福利死角地带的案例也会减少。通过政府的福利死角地带发掘系统得到援助的人，从实施第一年的2015年（18318人）到去年（66.3872万人）持续增加。但到今年7月为止，只有27万名，预计到年底只有50万人左右。 特别是像“水原母女三人”一样，即使被福利死角地带系统分类为对象，因所在地不明等原因无法联系的人，仅在今年5月的调查中就达到了1177人。当天，政府决定研究与离家出走者或失踪者一样，动员警力寻找无法掌握位置的危机家庭的方案。

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