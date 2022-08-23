研究K-POP的UCLA教授金淑英采访. August. 23, 2022 07:41. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “对于美国Z一代（1996~2012年出生）来说，K-POP成功记就像看丢失的‘美国梦’一样。” 20日（当地时间）在美国洛杉矶会展中心见到的加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）戏剧系教授金淑英（照片）表示：“对于美国年轻一代来说，K-POP歌手与支持弱者成功的‘Underdog效果（支持弱者效应）’一起，成为了经过努力实现梦想的希望的象征。” 在UCLA研究K-POP的金教授强调，美国Z一代尤其热衷于韩国音乐、电影、电视剧的理由与Z一代的经历有关。她说：“美国Z一代小时候经历了2001年的9•11恐怖袭击、2008年的金融危机，经历了不安的国际局势和经济两极化，长大后失去了‘努力工作就能买得起房子和车子’的美国梦，是对公正性、社会价值敏感的一代。” 对他们来说，2017年美国文化界爆发的“Me too”、2020年“黑人的命也是命（黑人生命也很珍贵）”运动，成为对美国文化产生不信任的契机。这时正好BTS登场，“善的影响力”抓住了美国Z一代。她说：“特别是韩国与其他主要发达国家不同，没有支配其他国家的帝国主义经验。对于Z一代来说，韩国虽然在经济上取得了成功，但并没有不好的过去，因此只能更加吸引他们。” 实际上，她坦言，“很多时候，Z世代弟子们对韩国文化的关心让我感到惊讶。”从今年春季学期开始，戏剧系本科首次开设了“K-POP的世界化”科目，结果定员为20人的小规模讲座吸引了超过100人。她说：“学校也对K-POP的人气感到惊讶，决定从明年开始在网上开放授课，使其成为大型授课”，“如果说以前亚裔女性美国人是粉丝的中心，那么最近主流白人男性的认知度和关注度也提高了。” 对于不仅是音乐，韩国电影、电视剧也在美国获得人气，金教授表示，韩国特有的“小巧玲珑”与细致的美国Z世代相吻合。她说：“美国Z一代是美国历史上首次在阶级意识中觉醒的一代”，“《鱿鱼游戏》等韩国文化在触及阶级问题的同时，通过灵巧的设计、可爱的内容传达给了Z一代。”接着，她表示“K文化的影响力正在扩大到小学生层面，人气可能会持续下去”，列举了最近部分歌手贬低黑人文化的争议等，并补充道，“现在K文化成为了主流，因此我们也有必要对‘文化感受性’更加敏感。”

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