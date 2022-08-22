尹锡悦任命弘报、政策企划首席秘书和安保第二次长. August. 22, 2022 07:50. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统21日任命韩国贸易协会常务副会长李官燮为总统政策企划首席秘书，负责协调政府政策整体和国政课题的履行。曾在尹锡悦竞选及当选时期担任尹锡悦发言人的前议员金恩慧被任命为总统宣传首席秘书。第二期总统室成员从原先的“2室长-5首席”体制调整为“2室长-6首席”体制。 总统秘书室长金大基当天在龙山总统室大楼新闻发布厅发表了包含上述内容的《总统室职务制度及人员改革案》。尹锡悦17日在就任100天的记者会上表示，“从总统室开始，正在调查哪里出了问题”，暗示要进行改革，时隔4天后，以政策、宣传线为中心整顿了总统室。 李官燮曾担任产业通商资源部第一次官和韩国水力原子能社长等，是正统官僚出身。李官燮在公布提名结果后，在记者面前表示：“（尹锡悦政府）将尽最大努力，成为遵守当初提出的公正和常识、实现国民团结的政府。” 金恩慧曾经作为竞选阵营公报团长、总统职务接管委员会当选总统发言人等“尹锡悦之口”活动，此次再度被启用。金恩慧表示：“将努力发挥正确传达尹总统国政哲学的桥梁作用。”现任弘报首席秘书崔英范将调任对外合作特别助理，继续辅佐总统。联合参谋本部秘书室长任钟得被提拔为因健康原因辞职的前国家安保室第二次长申仁浩的继任者。 至此，总统室结束了体制整顿工作。金大基表示：“此次人事变动并不是什么问责性人事变动，”“这是为了进一步提高生产效率、有效运营而不断改变的过程。”

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