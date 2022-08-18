背叛与死亡的痛苦. August. 18, 2022 07:55. . 对于领导人来说，痛苦和苦恼是必须的。因为要根据选择和决定承担责任。耶稣是领导在罗马帝国的统治下最受压迫和歧视的犹太民众的弥赛亚运动的领导人。在最后的晚餐后，他与弟子们一起登上客西马尼园（(耶路撒冷附近的花园），进行了充满苦恼的最后一次祈祷。《圣经》中出现的这一场面是基督教美术的人气主题，16世纪威尼斯派创始人乔瓦尼•贝利尼也以这一主题画了画。 画面中，耶稣爬上荒凉的石山，跪在地上恳切地祈祷。为即将到来的十字架的苦难和死亡而悲伤。河对面，弟子之一犹大正带领罗马士兵来逮捕耶稣。相反，在下面望风的弟子们却睡着了。虽然老师在祈祷期间让弟子们保持清醒，但似乎他们没能战胜肉体上的疲劳。一个人躺着呼呼大睡，两个人坐着打瞌睡。仅仅在几个小时前，他们曾在最后的晚餐上宣誓效忠老师。而安慰耶稣的只有出现在乌云上的天使。 贝利尼在技法和主题表现方面是实验性的先驱。没有采用将鸡蛋作为溶剂的传统彩蛋画，转而用油画颜料代替进行了实验，以牧歌和抒情的方式表现了严肃的宗教画。色彩丰富而迷人。凌晨天空的桃色与耶稣和两个弟子之间的粉红色束带相融合，整体上营造出和谐神秘的氛围。贝利尼一生都在研究天空颜色的变化，并发展成自己的画法，实际上这幅画也是意大利美术中第一幅描写晨光（晓色）的画。另外，他使用的甜美粉红色后来诞生了桃子气泡酒“贝利尼”。 虽然是神的儿子，但耶稣的人生与粉色相去甚远。画家在弟子背叛和即将到来的死亡面前，以烦恼的人性化形象描绘了他。突然感到好奇。耶稣在十字架刑的死亡和弟子的背叛之间，究竟对哪个感到更痛苦呢？

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