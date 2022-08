2万名粉丝群唱《Bad Guy》……手持太极旗登台表演的艾利什. August. 17, 2022 08:02. by 金哉希 jetti@donga.com. “请放下所有的担心。随心所欲地舞动起来,疯狂地呐喊着唱歌。跳着舞哭着!” 时隔4年再次来到韩国的“规则破坏者”甚至破坏了首尔潮湿的夜晚空气。15日晚8时20分,在首尔九老区高尺天空巨蛋体育场举行的“现代信用卡超级演唱会26—比莉•艾利什”舞台上,美国流行歌星“碧梨”比莉•艾利什(本名比莉•奥康奈尔•21岁)在狂热的欢呼声中登场。她在演出过程中自己证明了自己的外号是“规则破坏者”,意思是“破坏了现有流行歌手的惯行”。 黑暗阴沉的音乐、讲述药物中毒和不安障碍等的忧郁歌词、细桑唱法、不显露身材的宽松时尚…….虽然她本人表示“从未意识到需要打破的规则是什么”,并声称不喜欢这个绰号,但她成为了用前所未有的音乐和个性尽情展现自己想做的事情的Z世代的象征,也引起了拥有1亿名Instagram粉丝的“流行歌手轰动效应”。○ 时隔4年观众人数从2000人增至2万人 在韩国舞台上,艾利什是粉丝们期待的样子。她一头标志性的扎着双马尾的头发、写有“Dead or Alive”的大T恤,活跃在舞台上。在1小时20分钟的时间里,她共演唱了23首歌曲,但始终高喊着“跑起来!”虽然大多数是20~30多岁的观众,但也有牵着子女的手来的父母。跟随她扎双马尾的外国粉丝也很多。 艾利什在2018年光复节首次来韩演出。当时在2000人面前唱歌的新人歌手如今以20分钟内售罄2万多个座位的明星回归。艾利什说:“准确地说,4年前在同一天进行了首次访韩演出。真的很神奇。”举办Lady Gaga、埃米纳姆、保罗•麦卡特尼等明星的来韩舞台的“现代信用卡超级演唱会”受全球性大流行病影响,自2020年英国乐团皇后乐队演出后时隔2年7个月再次举行。 艾利什不愧是“反流行音乐”(与现有大众音乐不同的音乐)的领头羊,在她的歌曲中选择了最反流行音乐《Bury a friend》作为第一首歌曲。因“把朋友埋葬”、“用用订书机把你的舌头钉起来”等恐怖的歌词和背部插满注射器的奇怪场面的MV,她的歌曲中可谓好坏参半。但是这首歌的前奏一响起,观众们就高喊“Billy”。 观众们最狂热的歌曲是装饰结尾的《Happier than ever》。他的亲哥哥菲尼尔斯•奥康奈尔(25岁)用80美元的一把吉他作曲的这首歌虽然以平静的叙事风格开始,但越到后半部,鼓声和吉他演奏就展现了席卷而来的摇滚色彩。达到高潮时,音源中没有的架子鼓独奏、菲尼尔斯华丽的吉他演奏、再加上比莉坚硬的高音,观众席上爆发出“哇”的感叹声。《All the good girls go to hell》和《Bellyache》出来时,指定座位制黯然失色,观众全部站起来奔跑,代表曲《Bad Guy》响起时现场2万名粉丝从头到尾大声“群唱”。○ 这次光复节也举着太极旗登台表演 演出的另一个主人公是与艾利什一起制作所有歌曲的菲尼尔斯。曾在2020年格莱美颁奖典礼上以钢琴伴奏站在舞台上的他,当天变身为吉他手。在后台演奏的他,在平静的吉他旋律和艾利什梦幻般的唱功相结合的叙事曲《Your power》和《The 30th》中,来到舞台中央,与艾利什一起继续演奏。艾利什说“菲尼尔斯是我认识的人当中最聪明、最有趣的”,表达了对兄长的爱。 艾利什还毫不吝啬地表达了对韩国粉丝的爱意。她首次访韩时,披着粉丝送的太极旗进行了演出,成为了话题。当天,一位观众把在太极图案上用白色写有艾利什名字的太极旗赠送了她。艾利什拿着收到的太极旗到处走T字形舞台,与观众进行了交流。演出结束后,她还手持太极旗与观众打招呼。当天还目睹了防弹少年团(BTS)成员J-hope和RM一起来到演出场,随着音乐奔跑的场面。《鱿鱼游戏》的演员郑浩妍也将拍摄舞台的照片上传到了自己的社交网络服务(SNS)账号上。 2016年以15岁的年龄凭借上传到音源共享平台SoundCloud的《Ocean Eyes》出道的艾利什,凭借2019年发行的正规1辑《When We All Fall Asleep,Where Do We Go?》一跃成为了明星。该专辑在2020年格莱美颁奖典礼上包揽了“年度唱片”、“年度专辑”等主要部门的4个奖项。这是继1981年美国唱作歌手克里斯托弗•克罗斯之后,时隔39年一位歌手再次包揽格莱美本奖所有部门的奖项。

