金玟哉完成意甲联赛首秀，踢满全场表现几近完美. August. 17, 2022 08:02. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我想说简直像怪物（mostruoso）。” 意大利足球甲级联赛那不勒斯队的金玟哉（26岁）完成意甲首秀。赛后那不勒斯队主教练卢西亚诺•斯帕莱蒂评价金玟哉说：“在各种情况下都很完美。” 16日，在意大利维罗纳举行的2022~2023赛季与意甲维罗纳队的客场比赛中，金玟哉作为左中卫首发出场。这是他自上月27日从费内巴切（土耳其）转会到那不勒斯队后，时隔20天之后的首场正式比赛。 据意甲官方比赛报告透露，金玟哉当天共触球94次，是两队球员中触球次数最多的。其中74次传球非常准确。这一数据也是两队球员中最多的。传球成功率更是高达90%。另外他还贡献了两次关键传球（连接射门的传球）， 快速抢回失去控制的球的次数在队内也高居第2位，共8次。作为防守队员，本场比赛他的跑动距离排在队内第二位（5.927公里），有效地阻挡了对方的进攻。在积极阻止对手的过程中，在下半场伤停补时阶段受到过一次警告。 斯帕莱蒂教练表示，“金玟哉非常警惕，体能好，防守干净利落，展现了出色的竞技能力。体能和个人能力犹如怪物。仿佛再次看到了卡利杜•库利巴利（切尔西）。”截止到上个赛季，库利巴利在那不勒斯担任了8个赛季的后卫，今年夏天转会去了切尔西队（英格兰）。斯帕莱蒂教练对作为代替库利巴利加入球队的金玟哉评价说，“感觉不到库利巴利离队留下的空白。” 那不勒斯当地球迷们的反应也非常积极。当地媒体Spazio Napoli比赛结束后在其官方照片墙上进行了“金玟哉的表现是否给人留下深刻印象”的问卷调查。90%的受访者表示“认可”。 欧洲体育给金玟哉等那不勒斯队后卫打出了平均低于前锋1分的6~6.5分。当天，那不勒斯队虽然攻入5球，但失2球。对于得到6分评价的金玟哉，该媒体评价称，“作为第一次来意大利比赛的球员，感觉还不错。忠实于主教练斯帕莱蒂的指示，完成了后防组织任务。” 那不勒斯队将于22日与蒙扎队进行本赛季第二场比赛。

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