韩国新冠扩散趋势“一枝独秀”，连原因都不知道，问题更加严重. August. 16, 2022 07:56. . 新冠疫情的扩散趋势没有减弱。据统计，最近一周国内每100万人中就有16452例新冠确诊患者。这在216个国家中排名第一。与韩国同一时期开始再次流行的德国、意大利、法国、日本在约30天后达到顶点，回到了减少趋势。相反，韩国确诊人数与前一周相比增加的现象自6月底以来持续了近50天。 问题是，只有韩国罕见地不知道新冠再次流行时间延长的原因。韩国一直以较高的疫苗接种率和保持社交距离来阻止新冠的扩散。但是，随着免疫回避力较大的奥密克戎亚型变异毒株BA.5成为优势品种，疫苗接种效果下降，而到了今年4月，甚至已经解除了保持社交距离。再加上一直压抑的国内外旅行需求在暑假和休假季，疫情扩散上升到了之前的水平。专家们认为，考虑到开学和中秋长假等今后的日程，第六次流行的顶点还没有到来。也就是说，新冠扩散的趋势有可能进一步延长。 危重症患者的数值也急剧走向危险水平。昨天，危重症患者达到521人，一周内翻了一番，一个月内增至8倍。大部分60岁以上的死亡者也呈现出与危重症患者相似的趋势。重症监护室的启动率为45%，虽然还有富余，但按地区分类，寻找病床需要时间或没有急诊室而焦虑不安的情况时有发生。如果照此下去，有可能重演乘坐救护车前往急诊室的第五次大流行时的现象。 政府强调对确诊患者较多的地方进行集中管理的“目标化精密防疫”。这就要切断疗养设施或残疾人福利设施等高危险设施的流行，降低重症化和死亡率，但如今60岁以上感染者比重增加等，已经出现了漏洞。政府首先要检查重症患者能否及时接受治疗，包括孕妇和儿童专用病床是否充足。只有精密防疫在现场正常进行，才能应对已进入迷宫的新冠长期扩散。

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