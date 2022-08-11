半地下室. August. 11, 2022 07:59. . 因强击首都地区和中部地区的创纪录暴雨，居住在首尔市冠岳区新林洞半地下室的一家三口遭遇惨剧。40多岁的姐妹和13岁的少女没能从水急剧流入的半地下室中逃出来，失去了生命。姐妹中有一人是发育障碍者。铜雀区上道洞的另一个半地下住宅里，也有一名50多岁的女性死亡。 居住在半地下室的水灾牺牲者们可能直到最后都拼命地试图逃生。她们肯定是在涨水的恐惧和溺死的痛苦中挣扎过的。新林洞的邻居们虽然伸出了援助之手，但最终还是没能救出她们。她们在水压下连前门都打不开的半地下室中焦急地等待救援，一想到死者就心痛。 用于居住的半地下室在外国是难以找到的恶劣生活空间。在阳光不好、通风不好的潮湿环境下，居住者们要与潮湿、臭味、霉菌、虫子作斗争。外部保安脆弱，暴雨时泡水的危险也很大。外媒将“半地下室”（banjiha）当作固有名词使用，传达着韩国暴雨的危害。英国广播公司（BBC）就此次惨案表示：“虽然让人联想到电影《寄生虫》中的暴雨场面，但结局更加糟糕。” 据统计厅统计，生活在半地下室的家庭数达到32.7320万户（2020年标准）。其中60%以上集中在房价昂贵的首尔，在首尔市里是在泡水灾害频繁的冠岳区和铜雀区等地。连数百万韩元的保证金都觉得吃力的人正被逼向恶劣的居住环境。这是豪华公寓和摩天大楼所在的世界级城市首尔的阴影。 不能放任连最低限度的安全都无法保证的半地下室的恶劣状况。气候变化造成的灾难损失今后将进一步扩大和频繁。新林洞一家遭受的惨剧不可能不再重演。 首尔市昨天出台了全面禁止以居住为目的使用半地下室、依次取消现有半地下室或转换为仓库、停车场等对策。国土交通部长元喜龙也承诺为居住弱势群体制定改善对策。这次不能只停留在口头上。在迅速履行的同时，还需要努力提出为低收入阶层确保租赁住宅等居住对策。世界第十大经济大国大韩民国的国民被困在半地下住宅中失去生命，这种悲剧不能再次发生。

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