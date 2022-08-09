美国儿童满5岁上小学的原因. August. 09, 2022 07:47. . A某是就读于美国小学的儿子的朋友的妈妈。身为职场妈妈的A某一直在说：“希望满3岁的老二尽快上小学。” 美国小学的课程大体上是从满5岁的幼儿园学年开始的。当被问及理由时，她答道：“如果申请放学后的项目，可刻在下午6点一次性接走兄妹，多方便啊，”“可以节省比什么都贵的自由学校费用，享受免费公共教育的优惠，真是太好了。”三四周岁儿童上学的自由学校费用根据机关、地区千差万别，A某说：“每月需要1500美元左右。”儿子就读的小学在下午3点40分放学，放学后运营到6点。 按韩国方式来说，幼儿园是幼儿班，但却是正儿八经的小学年级。但这并不意味着韩国教育部宣布并导致部长辞职的“下调一年级入学年龄”。幼儿园是帮助孩子们熟悉团体生活规律、迈出学习第一步的满5岁项目。每个班有20名左右的孩子，共安排班主任和辅助教师共2名。上课时想上厕所时，不能自己扣上纽扣时，不能打开水桶时，老师们会帮忙。 在美国，对入学年龄的争议也不少。有研究表明，从6周岁开始的孩子今后的自我控制能力更高，也有研究表明，从5周岁开始，教育差距才会缩小。每个州的义务教育年龄各不相同。弗吉尼亚州满5周岁，纽约州和加利福尼亚州满6周岁。选择满6周岁义务教育的州政府的宗旨是保障满5周岁的公共教育，但给父母选择权。 美国大部分父母选择5周岁的幼儿园入学。公立学校是免费的，照顾空白反而减少，再加上学校教读字母、数数，没有理由拒绝。美国教育热高的地区也令人咋舌，但主要表现为家长会活动和艺体能私教育，像韩国一样过热的先行学习很少见。 对于在韩国有学龄前幼儿的父母来说，子女上小学近乎恐怖。对于双职工夫妇来说，这是“照顾空白的恐惧”。幼儿园在下午三四点结束，但小学在下午1点前结束。虽然有课后课程，但一位熟人抱怨说：“申请课后课程比网上抢‘防弹少年团’的演唱会门票还难。”对于所有的家长来说，这是“先行学习的恐惧”。韩文在学校学习，数学叙述型问题怎么解决？从幼儿园出来，能否马上适应小学生活？因为伤脑筋，很多职场妈妈在子女上小学时辞职。 教育部虽然宣布提前一年进行这种“恐怖体验”，但为满5岁的小学一年级准备什么样的课程，小学一年级的教师要有多少人，是否有照顾空白的解决方案，这一切都没有答案。在幼儿早期教育也过热的情况下，扩大公共教育范围是重要的政策课题。美国纽约州将公共教育支援范围扩大到自由学校，法国将从满3周岁开始实施义务教育。设有适合所有年龄的教育项目。更何况，教育部下调一年级入学年龄的做法，是将公共教育期间原封不动地定为12年，因此也不能看作是扩大。怎么想都想不明白，这一政策的宗旨和根据是什么。

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