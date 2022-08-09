“将新冠肺炎抗体直接注入体内”，Evusheld开始在国内注射. August. 09, 2022 07:47. by 李智云记者 easy@donga.com. 用于预防新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的抗体注射剂“Evusheld”8日开始在韩国注射。 据疾病管理厅透露，从当天预约注射Evusheld药物的15名患者开始，今后国内注射对象将达到1万人。以预定注射日为准，最近7天内没有新冠病毒确诊经历，满12岁以上、体重40公斤以上是注射条件。全国210家指定医疗机构将考虑患者的状态，决定是否开Evusheld处方。 跨国制药公司阿斯利康制造的Evusheld与帮助我们的身体自行生成抗体的疫苗不同，是将完成的新冠病毒抗体直接注入身体的方式。这就是即使注射了现有的新冠病毒预防疫苗，也很难形成抗体或正在进行免疫抑制治疗的血癌患者、器官移植患者等是主要用药对象的原因。 美国食品医药局（FDA）等的临床试验结果显示，注射Evusheld之后感染概率降低93%，重症及死亡概率降低50%。对于“BA.5”变异株，效果也将保持不变。 另外，受第6次流行影响，处于新冠病毒重症患者和普通患者警戒线的患者住院的“准重症”病床开工率（以首都圈为准）7日达到67.3%，是1个月前（13.1%）的5倍。防疫当局相关人士表示：“新冠肺炎症状是轻症，但随着患有癌症等其他基础疾病的患者增加，准重症病床正在迅速投入使用。”

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