国际社会对乌克兰核电站遭袭表示担忧. August. 09, 2022 07:49. by 趙은아 achim@donga.com. 随着乌克兰和俄罗斯在欧洲最大的核电站所在地乌克兰东南部的扎波罗热展开激烈的交战，核电站安全隐患正在加剧。在入侵乌克兰之后的今年3月初，掌握扎波罗热核电站的俄罗斯军队最近与在南部展开反击的乌克兰军队对抗，将该核电站用作盾牌。俄罗斯军队也在附近的赫尔松集中部署兵力，因此不能排除战斗加剧时发生放射能泄漏事故的可能性。 据路透社等媒体报道，扎波罗热核电站在6日和7日两天内受到了集中攻击。1名核电站工人受伤，3台放射能感应器被破坏。针对攻击主体，乌克兰总统泽连斯基8日在推特上批评称：“这是俄罗斯的核恐怖袭击，”“国际上对俄罗斯核部分进行追加制裁是正当的。”相反，俄罗斯主张，乌克兰用多管火箭炮攻击核电站，导致该设施遭到破坏。 随着双方的攻防战达到高潮，国际社会的忧虑也越来越大。联合国秘书长古特雷斯8日警告：“核电攻击是自杀行为。”国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西也表示，“核事故表现出了非常现实的危险”。 此前在乌克兰东部顿巴斯激烈对立的双方将战线转移到南部的情况也非常明显。6日，英国国防部表示，俄罗斯军队的卡车、战车、火炮等正在从顿巴斯向西南方向移动，从扎波罗热到赫尔松的约350公里正在成为新的激战地。英国防部还表示，在南部克里米亚半岛、米科莱夫等地也发现了俄罗斯军队补充兵力的情况。

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