中国发起“封锁台湾”演习……还向台湾海域发射导弹. August. 05, 2022 07:58. by 北京=常驻记者 金基龙、华盛顿=常驻记者 文炳基 kky@donga.com、weappon@donga.com. 美国众议院议长佩洛西离开台湾一天后的当地时间4日中午12时，中国开始了封锁台湾海上和领空的实弹军事演习。中国军方当天表示：“（管辖台湾的）东部战区陆军部队在台湾海峡东部进行了远程实弹射击演习，准确打击了特定区域。”中国军方发射的火箭弹越过被视为中国大陆和台湾之间实质性分界线的“台湾海峡中间线”，落在了台湾海域。当天，中国社交媒体微博上大量上传了市民拍摄海岸发射火箭炮的视频。 中国当天进行实弹演习的台湾周边6个海域均越过台湾海峡中间线，在台湾一侧。中国军方还预告将发射远程火箭炮和常规导弹。如果用韩国来比喻，这相当于以演习的名义，越过军事分界线发射了导弹。 特别是3个训练地区侵犯了台湾的领海。距离台湾西南海域训练地区距离台湾第二大城市高雄附近的琉球岛只有9.5公里。这是可以用肉眼看到导弹的距离。台湾台北附近东北部海域的训练地区也离海岸只有18.5公里。中国官方英文报纸《环球时报》4日报道说：“随着中国军队进入台湾领海，所谓的‘台湾海峡中间线’已经消失。” 中国还动员了以现有导弹防御体系无法阻挡的高超音速导弹“东风-17”。台湾出动F-5战斗机进行了应对。 美国总统拜登在中国军队开始训练之前的当地时间3日召开了国家安全团队电话会议。这是首次公开拜登总统就佩洛西议长访问台湾亲自主持会议的事实。白宫就中国的军事演习表示：“将密切监视并管理（情况）。”

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