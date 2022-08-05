新赛季英超联赛将于6日揭幕，孙兴慜挑战连续两年射手王. August. 05, 2022 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. 孙兴慜连续2年挑战射手王的英格兰足球超级联赛（EPL）2022~2023赛季将于6日拉开帷幕。孙兴慜所属的托特纳姆热刺队将于韩国时间6日晚11时在主场英国伦敦托特纳姆热刺体育场与南安普敦队进行新赛季首场比赛。迎来进军英超第二年的黄喜灿所属球队伍尔弗汉普顿队也将在同一天同一时间做与利兹联队进行客场比赛，迎来本赛季首场比赛。 上个赛季孙兴慜成为首位登鼎英超射手榜的亚洲球员，他将争取连续两个赛季成为联赛射手王。孙兴慜在新赛季即将开幕之际出战的季前赛4场比赛中攻入2球、助攻2次，成功完成了最佳射手竞争的预热。在英超联赛中成为射手王的25名球员中，连续获得射手王的球员有6人。其中连续三个赛季获得最佳射手头衔的球员只有英格兰传奇人物阿兰•希勒（1994~1995、1995~1996、1996~1997赛季)和来自法国的代表前锋蒂埃里•亨利（2003~2004、2004~2005、2005~2006赛季）两人。 孙兴慜的最佳射手竞争者比上赛季更多。上赛季EPL排名前两位的曼城队和利物浦队分别引进了“特级前锋”。曼城队引进了德甲多特蒙德队的埃林•哈兰德，利物浦引进了葡萄牙超级联赛射手王达尔温•努涅斯。英国《每日电讯报》以博彩企业“sky bet”的赔率为基础，预测了新赛季最佳射手的可能性，哈兰德以27%高居第一。上赛季与孙兴慜分享射手王荣耀的穆罕默德•萨拉赫（利物浦)）以18%位居第二，哈里•凯恩（托特纳姆热刺队）以15%位居第三。孙兴慜与加布里埃尔•热苏斯（阿森纳）、努涅斯一起并列排在第4位（8%）。 但是开幕的第一个对手是“南安普敦”，这对孙兴慜来说是个令人高兴的消息。因为此前他攻入的93粒英超联赛进球中，有10粒进球是在对阵南安普敦时攻入的。在2020~2021赛季初期的2020年9月20日，孙兴慜在与南安普敦队的比赛中攻入4球，带领球队以5比2大胜对手。这同时创下了他在EPL的第一个帽子戏法和一场比赛最多进球记录。 孙兴慜的“EPL总计100球”只剩下7球，预计将顺利实现。从2015~2016赛季开始效力于英超的孙兴慜除了攻入4球的第一个赛季外，在之后的6个赛季里每年都攻入两位数的进球。93粒进球是效力于英超联赛的亚洲球员中最多的，而且这一进球数能排在英超联赛总射手榜第38位。 在1992年成立的英超联赛中，攻入100球以上的球员目前共有33人。而在欧洲圈以外的国家球员中，在曼城队效力10个赛季的阿根廷出身的塞尔吉奥•阿奎罗（因心脏原因已退役）是唯一上榜的球员，且排名高居第4位（184球）。 1882年创立的托特纳姆热刺俱乐部在英格兰足球冠军联赛（EFL）时期曾2次（1950~1951、1960~1961赛季）夺冠，但自1992年英超联赛成立后，还没有夺得联赛冠军的经验。从2015~2016赛季第3位开始，2016~2017赛季第2位、2017~2018赛季第3位，试图夺冠，但最终均未能登鼎，留下了遗憾。 在2020~2021赛季排名第7位的托特纳姆热刺队，在安东尼奥•孔蒂主教练在赛季途中执教的上赛季获得联赛第四位，成功取得欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛参赛权。本赛季休赛季期间，球队引进了理查利松、伊万•佩里西奇、克莱芒•朗格莱等共6名球员，被评价为“精品加固”。英国广播公司（BBC）预测新赛季各队排名，托特纳姆热刺队继曼城队、利物浦队之后排在第三位。

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