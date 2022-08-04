执政党重量级人物接连提出尹锡悦身边人士自我反省论和总统室革新论. August. 04, 2022 07:45. by 趙東住 djc@donga.com. 随着国民力量党决定在下周内转变为非常对策委员长体制，执政党的革新之风现在正式转而刮向总统室。随着执政党进入收拾局面，不断有人主张重新整顿国政中心的总统室。 国民力量党四选国会议员洪文杓（音）3日在KBS广播中表示：“党走向非常时期的原因之一就是‘尹核关’（尹锡悦总统方面的核心相关人士），”“现在应该后退一步，重新谋求尹锡悦政府能够顺利发展的方法。”他还提到尹锡悦在大选中以0.73%的差距险胜，并表示：“我们是0.73%的政权，但最近（尹总统的支持率）下降到28%，这表明我们是负28%的政权。” 三选议员河泰庆也反复主张更换总统秘书室长。河泰庆当天在BBS广播中表示：“如果任期初期支持率达到20%左右，公务员们也不会听话，”“总统室也是非常状况，因此不是秘书室长的问题，而是需要改变总统方向、掌握总统室钥匙的‘非常室长’。”河泰庆还就学制修改争议提出了社会首席秘书安相勋的责任论。在大选局面中曾帮助尹锡悦当选总统的时任院内代表、四选议员金起炫也曾主张重新整顿总统秘书室。 随着执政党的重量级人物接连出面要求总统室人事改组，执政党内部出现了“正在休假的尹总统的苦恼只会更加深”的氛围。一名执政党人士表示：“据我所知，已经开始秘密整理下届秘书室长候选人名单。”

한국어