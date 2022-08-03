物价涨幅连续两个月保持在6%左右……24年来最糟糕的一次. August. 03, 2022 07:38. by 世宗=金炯民记者、朴尚俊记者 kalssam35@donga.com,speakup@donga.com. 上个月消费者物价上涨率为6.3%，连续两个月居高不下，创下了24年来的最高值。特别是，受国际谷物价格上涨的影响，餐饮物价比前一年上涨8.4%，创下30年来的最高涨幅。价格暴涨20%以上的蔬菜，饭桌物价“亮起了红灯”。 据统计厅2日发表的《7月消费者物价动向》显示，上个月消费者物价指数为108.74（2020年=100），比去年同期上涨6.3%。这是继1998年11月（6.8%）因外汇危机导致汇率暴涨而物价大幅上涨之后，24年来的最高值。农畜水产品和石油类、公共费用、餐饮等个人服务一致上涨，主导了消费者物价的上涨。物价上涨率6.3%中，工业产品和个人服务的贡献度占4.96个百分点。 其中，农畜水产品价格受上月酷暑和梅雨的影响，同比上涨7.1%，比6月份（4.8%）上涨幅度更大。石油类价格上涨了35.1%，虽然比6月份（39.6%）上升幅度小幅放缓，但仍然维持着较高的水平。随着原材料价格的大幅上涨，上个月餐饮物价比前一年上涨了8.4%，这是自1992年10月（8.8%）以后29年零9个月以来的最高值。因此，包括外出就餐在内的个人服务价格也比前一年上涨了6.0%。由消费者对价格变动感到敏感的144种商品构成的生活物价指数上涨了7.9%，这是自1998年11月（10.4%）以后上升幅度最高的一次。 统计厅经济动向统计审议官鱼云善（音）表示：“随着国际谷物价格上涨等材料费的上涨和防疫措施的解除，外部活动的增加、面对面服务的良好势头对消费者物价上涨产生了影响。”他指出，今年全年物价上涨率有可能超过5%。这一数值超过了政府今年6月发表《新政府经济政策方向》时公布的今年消费者物价上涨率4.7%。 随着物价上涨压力的持续，25日召开的韩国银行金融货币委员会追加上调标准利率的可能性增大。韩国银行2日召开物价状况检查会议，预测消费者物价上升率暂时会超过6%。市场上预测，7月份消费者物价上涨率没有脱离韩银的预测水平，因此很有可能将标准利率上调0.25个百分点。

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