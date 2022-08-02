善良的队长是坏队长吗?. August. 02, 2022 07:43. . 从南北战争战史来看，决定战斗胜负的原因中唯独指挥官的领导能力、战术力量的比重较高。除了斯通沃尔·杰克逊（南部联军将军）以外，没有令人印象深刻的战术动作，也是如此。也许是因为南军和北军在相同的环境、文化中成长，出自同一所士官学校，用同样的装备进行战斗，能够进行比较的只有指挥官的个人力量，才会是这样。 在南北战争中，对领导能力的重要性和内容表现出独特见解的人，就是因在北非战争中击败德军埃尔文·隆美尔将军而成为战争英雄的英军伯纳德·蒙哥马利元帅。蒙哥马利的看法是这样的。南军总司令罗伯特·李将军既是绅士，人格也不错。他既不会对部下大吼大叫，也没有指手画脚下达权威命令。对部下们的失误一般都睁一只眼闭一只眼。光看这样的评价，就是德将中的德将。 这种领导力的背景是南军指挥部紧密的人脉关系。李将军所属的弗吉尼亚军阀是美军最大的地区派别。因为涌现了无数战争英雄，所以不能说是以交情人事、任用无能的指挥官搞砸了战争。但是蔓延的人情主义、鼓励和义气，有时也会导致不服从命令或过度的自律，在盖茨堡战役等决定性瞬间，这些成为了致命、无法挽回的灾难。 相反，在北军方面，林肯却没有任何关于军队的信息和人脉。北军指挥部的人脉与南军的质量不同，因此都是无能的官僚型将军们占据了领导层。得益于此，直到战争中期，北军司令部还生产了战争史上久为传扬的愚蠢故事。 每当这时，林肯都会毫不留情地更换人选。经过过激的试错后，终于发掘出了改变战争命运的指挥官，这成了胜利的重要因素。战争是危险的，因此任用人才也需要冒险和勇气。蒙哥马利不就是想说这个吗？ 历史学者

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