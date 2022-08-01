“危重症每周翻一番”……令人担心休假后确诊患者可能暴增. August. 01, 2022 07:51. by 李知云记者 easy@donga.com. 新冠危重症患者每周增加一倍的“翻番”现象正在持续。虽然新确诊者的增加速度有所放缓，但在“隐藏感染者”不少的情况下，人们担心经过休假季节，流行可能会再次暴增。 据中央防疫对策本部透露，截至31日零时，在医院接受治疗的新冠危重症患者达284人。与7月24日的146人相比，一周内增加了1.9倍。与两周前（17日）的71人相比，达到了4倍。据统计，随着重症患者的增加，一周（7月25日至31日）死亡人数也比前一周增加了33%，达到174人。 截至31日零时，新增确诊病例73589例。从确诊人数来看，急剧增加幅度多少有所缓和。但有人指出，感染病毒后没有接受检查的所谓“隐藏感染者”很多，因此实际上流行规模可能会更大。 专家推测，最近在韩国发生的感染者中，通过检查被确诊的人只有一半至三分之二左右。如果包括隐藏感染者，新冠流行规模有可能达到防疫当局每天公布的确诊人数的两倍。再加上随着休假季节的到来，国民移动量的增加，甚至有人担心流行会在短期内扩散。 高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）指出：“如果不能保持社会距离，就应该大幅增加基因扩增（PCR）检查，防止进一步扩散。”据中央防疫对策本部统计，最近一周（7月25日至31日）共进行了118.5919万件PCR检查。考虑到奥密克戎毒株流行的3月中旬一周检查件数超过400万件，仅为当时的四分之一。 此外，从8月1日起，居家治疗患者“集中管理群”的分类将被废除。从当天起，确诊者即使年龄在60岁以上或免疫力低下，也无需接受每天进行一次的电话监控。对提前预约的50多岁人群的新冠疫苗第四次接种也将从当天开始。与50多岁第四次接种对象人数相比，预约率为12.2%（以7月28日为准）。

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