购买第一套住宅，从今天起适用80%的担保贷款比率制度. August. 01, 2022 07:52. by 金慈贤记者 zion37@donga.com. 从8月1日起，平生第一次购房者最多可以拿到房价80%的贷款。一套住宅拥有者在限制地区内以购买住宅为目的获得住宅担保贷款时，义务性地处理现有住宅的时间将从原来的6个月延长到2年，而且必须移居新住宅的义务也将被废除。 金融委员会7月31日表示，包含上述内容的家庭贷款限制相关监督规定修订案将从8月1日开始实施。这是政府今年6月出台的“贷款限制正常化方案”的一环。金融委员会相关人士表示：“这是为了消除在加强家庭负债管理过程中引起的购房实际需求者的困难。” 首先，平生第一次购买住宅者的住宅担保贷款比率与住宅所在地区或住宅价格无关，适用总价的80%。贷款额度最高为6亿韩元。到目前为止，平生第一次购房者对投机、投机过热地区的9亿韩元以下的住宅适用了50%至60%的贷款比率，对调整对象地区8亿韩元以下的住宅适用60%至70%的贷款比率。贷款额度最高为4亿韩元。有预测称，通过实施此次新政策，青年层购置房子时的压力多少会得到缓解。 一套住宅拥有者在限制地区为购买住宅而接受住宅担保贷款时，要在6个月内处理现有住宅并移居新住宅，这一规定也将得到缓解。现有住宅的处理期限将延长到2年，移居新住宅义务将被废除。1日以后签订住宅担保贷款约定的贷款者均为适用对象。 此外，如果因自然灾害、工伤、现有住宅所在地区被指定为公共再开发地区等原因，在2年内很难处理现有住宅，也可以得到各金融公司信贷审查委员会的批准，延长现有住宅处理期限。 此外，以把拥有的住宅作为担保获得的生活稳定资金为目的的住宅担保贷款限度，将从现有的1亿韩元扩大到2亿韩元。不包括在总负债本息偿还比率规定中的紧急生计用住宅担保贷款限度也将达到1.5亿韩元，比之前增加5000万韩元。 中间款和余款贷款也得到了缓解。之前预计竣工后市价超过15亿韩元的公寓，即使销售价格不到15亿韩元，也会干脆从搬迁费和中间款起就被拒绝受理的情况很多。通常，金融机构在提供搬迁费和中间款贷款后，将其转换为余额贷款，因为投机、投机过热地区内市价超过15亿韩元的公寓全面禁止住宅担保贷款。但是，今后即使市价超过15亿韩元，在中间款范围内允许余额贷款，从一开始就可以顺利地获得移居费、中间款、余额贷款。 住宅租赁和买卖经营者在不增加现有住宅担保贷款的范围内，可以换成更低利率的商品。此举改善了从2020年7月起禁止住宅担保贷款的住宅租赁、买卖事业者为了减少利息负担，连贷款也很难得到的情况。

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