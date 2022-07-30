禹相赫首次登上世界田联世界排名第一宝座，成韩国田径第一人. July. 30, 2022 07:34. by 金東昱 creating@donga.com. “微笑跳者”禹相赫（26岁•国军体育部队）作为韩国运动员首次登上了世界田径联合会世界排名第一的位置。 世界田径联合会29日在官方网站上公布了各项目的世界排名。在男子跳高项目中，禹相赫力压从2021年9月14日开始世界排名第一的詹马科•坦贝里（30岁•意大利），首次占据了榜首位置。本次世界排名是以26日为止的比赛为基准的。禹相赫在今年1月4日的世界排名中排在第10位，此后他的排名一直不断上升。 世界田径联合会将在最近12个月里，以相关选手获得高分的5个大赛的平均分数来确定世界排名。世界田径锦标赛和奥运会等主要国际大赛将获得加权值。为了提高世界排名，在12个月的时间里，每场比赛都要有出色的发挥和稳定的成绩。 禹相赫在2月的班斯卡-比斯特里察室内大赛（2米35•冠军）、3月的贝尔格莱德世界室内锦标赛（2米34•冠军）、5月的多哈钻石联赛揭幕战（2米33，冠军）、7月的尤金世界锦标赛预选赛（2米28•并列第一）、世界锦标赛决赛（2米35•第2位）在最近12个月里获得了高分，被选为5个大赛。禹相赫得到的分数是1388分，比坦贝里（1377分）高出11分。 值得注意的是，战胜禹相赫在世界田径锦标赛上以2米37的成绩夺冠的穆塔兹•巴尔希姆（31岁•卡塔尔），最近12个月内出战的大赛只有3个，因此被排除在世界排名计算对象之外。 禹相赫将参加下月10日在摩纳哥、26日在瑞士洛桑举行的钻石联赛比赛。此后，他将参加从9月7日开始在瑞士苏黎世举行的为期两天的2022钻石联赛总决赛。

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