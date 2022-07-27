对阵日本队争取一雪前耻，实现东亚杯四连冠…韩国队有望鱼与熊掌兼得. July. 27, 2022 07:54. by 金培中 wanted@donga.com. 时隔16个月，韩国队和日本队将再次展开交锋。 韩国男子国家足球代表队将于27日下午7时20分在日本爱知县丰田市举行的2022东亚足球联盟（EAFF）E-1锦标赛（东亚杯）上与日本队进行最后一场比赛。由韩国、日本、中国、中国香港4队组成的本次大赛中，韩国队以2胜无败（积6分）位居第一，日本队以1胜1平（积4分）位居第二，因此，根据韩日比赛的结果，将决出最后的冠军。 韩国队与日本队的历史战绩为42胜23平15负，占据明显优势。但自2000年以后，以6胜7平5负的战绩展开了几乎平等的对决。而在最近的对决中，韩国队更是尝到了屈辱的滋味。去年3月在日本横滨举行的友谊赛上，韩国队以0比3负于对手。这是继1974年韩日定期比赛（1比4）、2011年韩日友谊赛（0比3）后，第三次以3球之差完败。巧合的是，上月在乌兹别克斯坦举行的亚洲足球联盟（AFC）23岁以下（U-23）亚洲杯8强赛上，U-23代表队同样以0比3惨败于日本队。 韩国队通过本次比赛不仅要夺冠，还要洗刷韩日战的耻辱。正在参加此次代表队的球员中，“横滨惨案”当时在国家队的他们的觉悟与众不同。当时赵贤祐（蔚山）、朴志洙（金泉）、洪哲（大邱）、罗相浩（首尔）担任主力，赵英旭、尹钟奎（以上首尔）则担任替补。罗相浩表示：“输给日本队，太气愤了，睡不着觉”，正在积极备战与日本队比赛。 队内气氛很好。在24日进行的第2场比赛中，韩国队以3比0战胜中国香港队，而日本队则被中国队以0比0爆冷逼平。韩国队在那场比赛中还很好地配置了参加第1场比赛的主力球员们的体力。 冠军奖杯关系到两国的自尊心，因此预计此次韩日战将成为全力战。国家队主教练保罗•本托表示，“正在考虑怎样才能战胜日本队，在东亚杯上夺冠”，展示出必胜决心。去年3月韩日战失利后陷入困境的本托主教练也深知韩日战的重要性。面对以23岁以下球员为主组建国家队的中国队展现出低水平竞技水准的日本队主教练森保一表示：“争取在与韩国队的比赛中取得胜利，尽情享受最后的喜悦。”

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