行政安全部的“强硬应对”和警方的“追加集体行动”，都于事无益. July. 26, 2022 08:05. . 行政安全部部长李祥敏25日就23日召开的全国警察署长会议表示：“放在军队里，相当于一心会的12·12政变，”“这不是国家公务员法上的单纯惩戒事由，而是刑事犯罪事件。”警察厅厅长候选人尹熙根也对此次会议表示：“违反了服务规定，将根据监察调查结果采取相应的措施。”在对参加会议人员的惩戒和监察导致警察沸腾的情况下，行政安全部和警察首脑部预告了更加强硬的对应。 因此，警方的反对声越来越大。警监、警卫级警官将于30日召开全国组长会议，地区队长和派出所所长也参与其中的方案也在讨论之中。继一线指挥官署长之后，如果现场负责人警察署组长级和地区队长、派出所所长也行动起来，警察组织的动摇将进一步扩大。警察职场协议会为了抗议针对主导警察署长会议的柳三永总警的待命安排，展开了一人示威，还进行了对国民宣传战。双方都寸步不让，“强对强”对峙局面将持续下去。 在这种情况下，本应摸索解决方法并进行调解的政界反而刺激了双方。国民力量党代理党代表（党首）权性东就警方的反对批评说：“这是用国民税金按时领取工资的人们在吃饱饭后挑食。”他把一线警察对设立警察局的担忧贬低为“挑食”。相反，共同民主党议员朴范界表示：“如果警方中与调查相关的2万人全部站出来，将无法进行惩戒。”这一发言似乎是在煽动警方的集体行动。 此次事件的起因是行政安全部不顾警察内部的反对，强行推进新设有可能破坏警察中立性的警察局。对此，李祥敏部长把总警们聚在一起交换意见的行为定性为“政变”，这不仅没有逻辑依据，而且是阻止双方退路，将事态引向极端的不当行为。如果政府和警方之间的矛盾长期化，发生治安空白，其损失将原封不动地转嫁给国民，因此要防止情况发展到最恶劣的地步。如果紧接着在26日向国务会议提交并通过有关新设警察局的实施令案，双方之间的协商余地将变得非常小。政府应推迟实施令案的处理，警方应克制集体行动，为寻找解决方法展开对话。

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