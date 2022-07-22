韩国政府拟全面下调所得税、法人税、综合房地产税……年薪7800万韩元的劳动者，所得税有望减少54万韩元. July. 22, 2022 08:00. by 朴熙昌, 崔惠? ramblas@donga.com,herstory@donga.com. 从明年起，年薪7800万韩元的劳动者的所得税将平均减少54万韩元。课税标准为5亿韩元的企业，法人税负担将比现在减少3000万韩元。从2019年起适用于多套住宅拥有者的综合房地产税重课税率，将在时隔4年后被废除。 企划财政部21日在首尔市中区银行会馆召开了税制发展审议委员会，确定了上述内容的《2022年税制修改案》。经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示：“政府正在集中所有经济政策力量稳定民生和恢复经济活力，”“为了支持这一政策，在税收制度方面也将果断地推进改善。” 尹锡悦政府首次税制修改的核心是“大规模减税”。所得税是自2008年以后时隔15年修改了课税标准区间。8个课税标准区间保持不变，下位2个区间分别上调了200万韩元和400万韩元。适用6%税率的课税标准区间为1400万韩元以下，适用15%税率的区间为5000万韩元以下，劳动者缴纳的所得税全面减少。总工资7800万韩元的劳动者，如果加上从工资中免税扣除的餐费每月上涨到20万韩元，所得税负担最多将减少到83万韩元。 法人税最高税率时隔5年再次下降到22%，目前为4个阶段的课税标准区间将减少到2个或3个。随着文在寅政府实行的对多套住宅拥有者的综合房地产税重课税率消失，以后将只根据课税标准适用税率，与拥有住宅的数量无关。0.6%到3.0%的基本税率也将降至最少0.5%到最多2.7%。 通过此次税制修改，平民、中产层和中小、中坚企业的税负将分别减少2.2万亿韩元和2.4万亿韩元。大企业的税负将减少4.1万亿韩元，高收入层将减少1.2万亿韩元。也就是说，4年内税收共减少了13.1万亿韩元。 不过，从国会门槛到成为现实，预计将会经历阵痛。拥有169个席位的共同民主党院内代表朴洪根29日在国会交涉团体代表演说中表示：“一定会阻止因优惠集中在少数财阀大企业的法人税减税等导致国家财政减少的事情。”

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