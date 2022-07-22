科举及第. July. 22, 2022 08:01. . 科举制以前，管理录用大部分是由中央审查决定地方官推荐的孝子或清廉的胥吏，或特别聘用为国家立下功劳的家族（名门）子弟。特别是在重视门阀风气盛行的魏晋时代，与当事人的能力无关，以家族的威势进行管理是常例。但是，科举制与家族背景无关，是普通家庭的书生也可以通过纯粹的能力成为官吏的梦想舞台。各地的才子蜂拥而至，为了及第，不少书生不知何年何月地埋头于考试。正因为如此，才出现了“进士科50岁考上也算是早的”的说法。在唐高宗时期担任宰相的薛元超也认为一生的遗恨是自己“未能考中进士”。这可能是他对自己以“门阴（家族的阴德）”登上官位的刻骨铭心的自责。 过去考试的地位就是这样，所以10年来一直应试的诗人，在及第后欢呼雀跃是理所当然的事情。在他看来，及第比官员一再晋升、多次调职还要厉害。气势磅礴地向故乡朋友高喊“擦亮眼睛，好好看着我”。也就是说，现在应该对自己刮目相对。一度承认诗人的才能，并劝其参加科举考试的李绅偶然接触到这首诗，并写了一首忠告诗。“假金方用真金镀，若是真金不镀金。十载长安得一第，何须空腹用高心。”（译文：只有虚假的，不好的东西才需要一个好的包装。如果是真实的，好的东西就不需要华丽的包装来掩饰了。十年春秋苦读才能及第，你为什么不积累知识，而去想那些远大的志向呢？）

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